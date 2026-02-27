Jubiläum in Grün – 30 Jahre, unzählige Momente – Feiert mit uns St. Patrick’s Day 2026

Wenn München im März plötzlich komplett auf Grün steht, dann liegt das nicht nur am Frühling – sondern am St. Patrick’s Day! Am 14. und 15. März 2026 feiert die bayerische Landeshauptstadt ein ganz besonderes Jubiläum: 30 Jahre St. Patrick’s Day Festival München. Seit der ersten Parade im Jahr 1996 hat sich das Event zu einem absoluten Publikumsmagneten entwickelt und gilt heute als größte Feier zum irischen Nationalfeiertag auf dem europäischen Festland. Zwei Tage lang verwandelt sich die Stadt in eine irische Erlebniswelt voller Musik, Tanz, Lebensfreude und natürlich ganz viel Grün.

Organisiert wird das Festival vom Munich Irish Network e. V., unterstützt von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie starken Partnern wie Augustiner, Guinness und Tourism Ireland. Schirmherr ist Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, und auch die Stadt München trägt maßgeblich zum Gelingen dieses besonderen Wochenendes bei.

Höhepunkt ist traditionell die große Parade am Sonntag, 15. März 2026, um 12 Uhr. Rund 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in etwa 70 Gruppen ziehen über die 2,5 Kilometer lange Strecke von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz und sorgen für ausgelassene Stimmung entlang der gesamten Route. Zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer säumen die Straßen, um das farbenfrohe Spektakel live mitzuerleben – selbstverständlich kostenfrei. 2026 übernimmt Alison Moffat-McLynn die ehrenvolle Rolle des Grand Marshal. Wolfgang Schramm führt erneut als St. Patrick verkleidet den Zug an, begleitet von Parade Princess Faye Marie O’Meara.

Doch das Festival beginnt bereits am Samstag, 14. März, ab 11 Uhr. Vor der Feldherrnhalle am Odeonsplatz erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit traditioneller irischer Musik, Folk- und Rockklängen sowie beeindruckenden Tanzvorführungen. Bands wie Galway Trad Soc, O’Konrads, Rubicon, Project M oder die Cellarfolks sorgen ebenso für Stimmung wie verschiedene Irish-Dance-Gruppen. Auch auf der Bühne in der Ludwigstraße wird am Sonntag weitergefeiert – mit Live-Musik, Tanz und echter irischer Festivalatmosphäre mitten in München.

Bereits am Freitag, 13. März, startet das Wochenende mit dem „Great Irish Poets Songbook“ im Pfarrsaal der Ludwigskirche. Am Samstagabend folgt in St. Ludwig die internationale Messe und das Konzert „Celebrate St. Patrick“ mit „The Mass of St. Patrick“, komponiert von Liam Lawton. Später lädt die „Night of the Celts“ im Wirtshaus am Schlachthof dazu ein, irische und schottische Kultur gebührend zu feiern.

Mehr Informationen zum St. Patrick’s Day gibt’s auf https://www.stpatricksday.de sowie unter https://www.tourismireland.com/international/de-de/st-patricks-day.

💚 Fazit

Ob Parade, Pub-Atmosphäre oder Power-Folk vor historischer Kulisse –

München wird am 14. & 15. März 2026 wieder zur grünsten Stadt Europas.

Also:

🟢 Outfit rauslegen

🟢 Freunde einpacken

🟢 Und gemeinsam 30 Jahre St. Patrick’s Day Festival feiern!

Sláinte wir sehen uns! 🍀🔥