Jubiläumswoche der Stadtbibliothek Sendling

1981 zogen die Stadtbibliothek Sendling und die Münchner Volkshochschule Süd gemeinsam in das grüne Haus am Harras. Seit mittlerweile 40 Jahren bieten sie Sendlinger*innen einen Aufenthaltsort zum Lernen, Entdecken, Lesen und Diskutieren – ein guter Grund also zum Feiern. Während der Jubiläumswoche von Montag, 13., bis Samstag, 18. September, steht vor allem der Sendlinger Stadtteil selbst im Mittelpunkt: In der Ausstellung „Wie alles begann“ erhalten Besucher*innen mit Fotos und Zeitdokumenten einen Einblick in die vergangenen 40 Jahre der Bibliothek. Die Historikerin Dr. Karin Pohl stellt die Kulturgeschichtspfade von Sendling und Sendling-Westpark vor und zeigt die vielschichtige his- torische Entwicklung der Stadtteile. In einer Schreibwerkstatt gilt es, das ehemalige Arbeiterviertel an der Isar mittels unterschiedlicher literarischer Stilmittel und Techniken zu erkunden.

Darüber hinaus lädt die Stadtbibliothek Kinder und Familien mit einem vielfältigen Programm zum Zuhören, Mitmachen und Ausprobieren ein. Besucher*innen können sich auf Bilderbuchkino, Gaming-Sessions, einen 3D-Druck-Aktionsnachmittag, einen Flohmarkt und Bastelaktionen freuen – und das sogar mit verlängerten Öffnungszeiten. Von Dienstag bis Freitag ist die Stadtbibliothek Sendling von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Eine Überraschung gibt es für alle anderen Geburtstagskinder, die dieses Jahr 40 werden: Wer 1981 geboren wurde und sich erstmals in der Bibliothek anmeldet, bekommt einen kostenlosen dreimonatigen Schnupperausweis.

Alle Veranstaltungen sind auf der Seite der Stadtbibliothek Sendling abrufbar unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-sendling.