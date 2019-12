Judas Priest live am 29.06.2020 im Zenith München

Britische Heavy Metal-Legende feiert 50. Jubiläum – Deutschland-Tournee im Juni/Juli 2020 im Rahmen ihrer „50 Heavy Metal Years“macht die Band am 29.06.20 halt im Münchner Zenith. Very Special Guest: SAXON

Es gibt nur wenige Metal-Bands, die die Höhen erklimmen konnten, die Judas Priest im Laufe ihrer 50-jährigen Karriere erreichte. Ihre Präsenz und ihr Einfluss sind so stark wie nie zuvor, was sie durch das Album „Firepower“, das 2018 einen bisher in ihrer Karriere unerreichten Höhepunkt in den Charts erreichte, einen Grammy Award für „Best Metal Performance“ 2010, die Auszeichnung mit den VH1 Rock Honors 2006 und einer Nominierung für die Rock and Roll Hall of Fame 2017, bewies.

Die Band, die nun zu Beginn des 50. Jahres in der Branche für die Feier dieser glorreichen Karriere gerüstet ist, wird sich 2020 auf eine legendäre Jubiläumstour zum 50. Jahrestag begeben. Auch in München ist die britische Heavy Metal-Legende um „Metal God“ Rob Halford live zu erleben: am 29. Juni 2020 im Zenith.

Es gibt nur eine geringe Anzahl von Bands, die so viel erreicht und so viele Musiker beeinflusst haben, wie Judas Priest. Allein die Anzahl der erfolgreichen Gruppen, die sich nach bekannten Judas Priest-Songs benannt haben, spricht Bände. Judas Priests Debütalbum „Rocka Rolla“ erscheint 1974, seit dem Klassiker „British Steel“ (1980) lieferten Rob Halford, K. K. Downing, Glenn Tipton und Ian Hill gemeinsam mit verschiedenen Schlagzeugern im Laufe der Jahre weitere Genre-Meilensteine: „Screaming For Vengeance“ (1982) und „Painkiller“ (1990) stehen in jeder Metal-Sammlung dieser Welt. Die Engländer sind nicht nur verantwortlich für den prägenden Lederlook vieler anderer Bands, sie haben auch unzählige Klassiker geschrieben: Ohne „Breaking The Law“, „You´ve Got Another Thing Coming“ oder „Living After Midnight“ findet auch 2017 keine Rock- und Metal-Party statt. Bis heute haben Judas Priest weltweit über 45 Millionen Alben verkauft. Seit 2004 erlebt die Band außerdem eine Renaissance nach der anderen: Im Jahr 2009 jährt sich die Veröffentlichung von „British Steel“ zum 30. Mal, auf der dazugehörigen Tour spielt das Quintett das vollständige Album. 2010 erscheint eine erweiterte Doppelalbum-Version inklusive einer DVD mit einer Live-Show aus Hollywood/Florida.

Als Gitarrist und Gründungsmitglied K.K. Downing 2010 die Band verlässt, stößt mit dem jungen Briten Richie Faulkner ein herausragendes Talent zu Judas Priest. Auch danach verbucht die verjüngte Band einen Erfolg nach dem anderen: ihr Auftritt beim Finale von ‚American Idol‘, die Veröffentlichung der Live-DVD „Epitaph“, die 2012 im Hammersmith Apollo im Vereinigten Königreich aufgenommen wird, das 17. Studioalbum „Redeemer of Souls“ 2014 (Platz 3 in Deutschland) und die Live-Veröffentlichung „Battle Cry“ auf CD/DVD/BluRay, die 2015 beim Wacken Open Air in Deutschland gefilmt wird.

2017 wurde Judas Priest für die Rock and Roll Hall of Fame nominiert und machte sich bereit, das neue Studioalbum „Firepower“ zu entfachen, das von Andy Sneap und Tom Allom produziert wurde. Das Album erntete weltweiten Erfolg, den Beifall der Kritiker und schickte die Band auf die ausverkaufte „Firepower World Tour 2018“.

Im Jahr 2019 führte die Gruppe ihren Tourneeangriff fort, der uns reibungslos ins Jahr 2020 führt, in dem die Welt „50 Heavy Metal Years“ mit dieser bemerkenswerten Band feiern wird!

München-Termin: 29.06.2020 Zenith Beginn: ca. 20 Uhr

Tickets: www.muenchenticket.de