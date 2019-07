Jugendliche begrapscht – Tatverdächtiger bisher unbekannt – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (17. Juli) fasste ein bisher Unbekannter eine 17-Jährige in einer S2 in Erding unsittlich an den Oberschenkel. Die Frau verließ die Bahn und informierte die Polizei. Der Mann fuhr vermutlich Richtung München, konnte in Poing aber nicht mehr festgestellt werden.

Gegen 15:30 Uhr saß eine 17-Jährige aus dem Landkreis Erding in einer abfahrbereiten S2 Richtung München. Von hinten trat ein unbekannter Mann an sie heran, schaute sie längere Zeit an und fasste ihr dann mit der Hand an den Oberschenkel, den er leicht drückte.

Die Jugendliche wischte entsetzt die Hand des Mannes weg und fragte, was er da mache. Daraufhin setzte er sich ihr gegenüber, woraufhin sie aufstand und die S-Bahn verließ. Anschließend informierte sie ihre Mutter und die Polizei.

Eine Streife der Landespolizei fuhr zum Bahnhof Erding und nahm der Sachverhalt auf. Da der Tatverdächtige vermutlich mit der S-Bahn Richtung München gefahren ist, ließ die Bundespolizei die Bahn in Poing stoppen und suchte sie nach dem Mann. Er wurde als osteuropäisch, ca. 170 m groß und schlank beschrieben, konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden, woraufhin die S2 ihren Weg fortsetzte.

Die Bundespolizei sucht Personen, die am 17. Juli zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr mit der S-Bahn von Erding nach München fuhren und Zeuge der beschriebenen sexuellen Belästigung an der 17-Jährigen in Erding wurden, bzw. Angaben zum Verbleib / Ausstiegsort des unbekannten Tatverdächtigen machen können.

Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion München unter 089/515550-111.