Jugendlicher demoliert Streifenwagen

Polizeieinsatz am S-Bahnhof Berg am Laim – Am Mittwochabend (17. Dezember) demolierte ein 16-jähriger Ukrainer einen Streifenwagen der Bundespolizei. Zuvor hatte er mehrere Notbremsen und Türnotentriegelungen in einer stehenden S-Bahn betätigt. Die Beamten nahmen den Jugendlichen fest.

Gegen 21:30 Uhr betätigte ein Jugendlicher am S-Bahnhaltepunkt Berg am Laim mehrere Notbremsen und Türentriegelungen in einer stehenden S-Bahn. Nachdem der Triebfahrzeugführer ihn auf sein Verhalten angesprochen hatte – er hatte vorsorglich die Polizei alarmiert –, warf der Jugendliche eine volle Bierflasche auf die Brust des 42-Jährigen. Um vor den alarmierten Beamten der Bundespolizei zu flüchten, sprang er in den Gleisbereich. Er konnte jedoch kurze Zeit später am Einsatzfahrzeug der Bundespolizei gestellt werden. Dabei beschädigte er die Außenspiegel des Fahrzeugs und sprang auf der Motorhaube sowie dem Dach herum. Während der Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte.

Auf dem Weg zur Dienststelle erbrach sich der offensichtlich alkoholisierte Jugendliche, weshalb ein Rettungswagen zur Versorgung angefordert wurde. Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Triebfahrzeugführer erlitt durch den Flaschenwurf Schmerzen an der Brust, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Die Schadenshöhe am Streifenfahrzeug wird derzeit ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde der Jugendliche an seinen Vater übergeben.

Aufgrund des Vorfalls musste der Bahnhof Berg am Laim von 21:48 Uhr bis 22:10 Uhr gesperrt werden. Insgesamt 19 Züge verzeichneten eine Verspätung von 269 Minuten.