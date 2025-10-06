Jugendlicher durch Feuerwerkskörper schwer verletzt – Hohenbrunn

Am Sonntag, 05.10.2025, gegen 02:10 Uhr, hantierte ein 17-Jähriger aus dem Landkreis

München in Hohenbrunn mit einem Feuerwerkskörper. Dieser detonierte, während der 17-

Jährige ihn noch in der Hand hielt. Dabei erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen und

musste mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht

werden.

Um welche Art von Feuerwerkskörper es sich handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen,

welche vom Kommissariat 13 geführt werden.

Hinweis der Münchner Polizei:

Es wird ausdrücklich vor der Verwendung von nicht zugelassenen oder selbst gebauten

Feuerwerkskörpern gewarnt. Schwerste Gesundheitsschäden können die Folge sein.

Darüber hinaus ist der Gebrauch von klassischem Silvesterfeuerwerk auch nur am 31.12.

und 01.01. für Personen über 18 Jahren erlaubt.