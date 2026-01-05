Jugendlicher durch pyrotechnischen Gegenstand in Trudering verletzt

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 20:30 Uhr, hantierte ein Jugendlicher mit einem pyrotechnischen Gegenstand, welcher in der Folge zündete. Hierbei wurde der Jugendliche im Gesichtsbereich verletzt und verständigte auf Grund dessen den Polizeinotruf 110. Der ebenfalls hinzugezogene Rettungswagen verbrachte den Jugendlichen daraufhin in ein Krankenhaus, wo trotz sofortiger Operation eine dauerhafte Sehbeeinträchtigung nicht verhindert werden konnte.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 geführt.

In Folge des genannten Vorfalls, weist die Polizei München erneut daraufhin, dass der Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen eine erhebliche Gefahr darstellen kann. Auf einen sachgemäßen Umgang wird explizit hingewiesen.