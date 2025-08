Julia Koch ist neue Deutsche Meisterin im Speedklettern

Julia Koch (DAV Rheinland-Köln) hat sich am zweiten Wettkampftag der Deutschen Meisterschaft im Speedklettern ihren ersten nationalen Titel gesichert. Nachdem ihre Finalgegnerin, die Ukrainerin Sofiia Tulchynska (DAV Dortmund), nicht in die nationale Wertung einging, stand Koch bereits nach dem Ende der Halbfinalrunden als Deutsche Meisterin fest. Trotz des vorzeitigen Titelgewinns ließ sie es sich nicht nehmen, auch im letzten Lauf noch einmal ihre Klasse zu zeigen: Sie beendete den Wettkampf als Erstplatzierte unter dem frenetischen Applaus tausender Zuschauer*innen.

Die Bronze-Medaille des Wettkampfs und damit der Vize-Meisterschaftstitel gingen an Finia Faßbender (DAV München-Oberland), die sich im kleinen Finale gegen die Dritte der nationalen Wertung, Mina Josephine Schultz (DAV Düsseldorf), durchsetzte.

Die Deutsche Meisterschaft der Damen bildete den Abschluss eines hochkarätigen Speedkletter-Wochenendes vor der historischen Kulisse der Dresdner Frauenkirche. Die Finalrunden wurden live im Rahmen von Die Finals 2025 im ZDF übertragen.

O-Ton Julia Koch: „Ich hatte im Vorfeld richtig viel Vorfreude auf diesen besonderen Wettkampf – die Location hier am Neumarkt und so viele Leute, die anfeuern, das motiviert enorm. Gleichzeitig habe ich mir selbst auch Druck gemacht, weil ich diesen Titel unbedingt gewinnen wollte. Aber beim Speedklettern weiß man nie, ob es wirklich klappt: Auch wenn man auf dem Papier die Schnellste ist, kann immer etwas passieren. Ein kleiner Rutscher reicht, es ist immer eine Achterbahn der Gefühle bei den Wettkämpfen. Deshalb habe ich mich voll auf das fokussiert, was ich kontrollieren kann: die Technik und meine Routinen – und es hat geklappt. Jetzt freue ich mich auf die nächsten Herausforderungen bei den World Games in China, wo ich nochmal an meiner Bestzeit arbeiten möchte.“