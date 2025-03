Julian Weiss als Vorsitzender des Münchner Roten Kreuzes gewählt

Vorstandswechsel beim Münchner Roten Kreuz. Als neuen Vorsitzenden wählte die Mitgliederversammlung des Münchner Roten Kreuzes am 6. März 2025 Julian Weiss. Mit ihm zieht ein engagiertes Team in den ehrenamtlich tätigen Vorstand.

Die Mitglieder des Münchner Roten Kreuzes haben bei ihrer turnusmäßig alle vier Jahre stattfindenden Mitgliederversammlung mit Neuwahlen einen neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende Karl-Heinz Demenat ist nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl angetreten. Julian Weiss übernimmt das Amt des Vorsitzenden.

Julian Weiss ist seit über 30 Jahren aktives Mitglied im Münchner Roten Kreuz und engagiert sich seit acht Jahren im Vorstand des Münchner Roten Kreuzes. Der 45-jährige Fachanwalt für Medizinrecht arbeitet in einer strategischen Leitungsfunktion bei einer großen Luftrettungsorganisation. „Die Welt verändert sich schnell. Als Rotes Kreuz sind wir ein stabiler und verlässlicher Anker für die Menschen“, betont der neue Vorsitzende. „Mein Ziel ist es, den gesellschaftlichen Wandel und den Wechsel im BRK-Kreisverband aktiv zu begleiten und mitzugestalten – mit einem klaren Fokus auf Vernetzung und Zusammenarbeit. So schaffen wir weiterhin eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Kreisverbands, für all jene, die dem Roten Kreuz ihr Vertrauen schenken.“ Weiss würdigt auch die Verdienste des bisherigen Vorsitzenden Karl-Heinz Demenat: „Ich danke meinem Vorgänger für sein großes Engagement und die wertvolle Arbeit, mit der er den Kreisverband geprägt und weiterentwickelt hat.“

Im Amt der 1. Stellvertretenden Vorsitzenden wurde Lucretia Löscher bestätigt. Die ausgebildete Rettungssanitäterin ist seit 2012 Mitglied in den Bereitschaften und seit vier Jahren als 1. stellvertretende Vorsitzende im Vorstand. Die 42-jährige Betriebswirtin leitet das operative Geschäft eines Unternehmens im Großanlagenbau.

Neu in den Vorstand gewählt wurde der 46-jährige Bankkaufmann Florian Reif. Er übernimmt das Amt des 2. Stellvertretenden Vorsitzenden. Florian Reif fand mit 14 Jahren den Weg über das Jugendrotkreuz ins BRK und war im JRK sowie in der Bereitschaft aktiv.

Das Amt des Schatzmeisters übernimmt erstmals Florian Kayl. Der 46-jährige ist Mitglied der Geschäftsleitung einer Privatbank. Das Münchner Rote Kreuz begleitet ihn seit seiner frühen Jugend im Jugendrotkreuz. Als stellvertretender Schatzmeister wurde Hanns Kagerer gewählt. Seit 1981 ist Kagerer in der Bergwacht München aktiv und engagiert sich in unterschiedlichen Leitungsfunktionen in der Bergwacht Bayern. Der 60-jährige arbeitet bei einem internationalen Versicherungsmakler.

Zur neuen Chefärztin des Münchner Roten Kreuzes hat die Mitgliederversammlung Dr. Swetlana Schütz gewählt. Die 40-jährige Notfallmedizinerin ist in Wasserwacht, Sanitäts- und Rettungsdienst sowie als Kreiswasserwachtärztin aktiv und engagiert sich als stellvertretende Chefärztin im BRK-Bezirksvorstand Oberbayern. Dr. Isabell Ruoß übernimmt das Amt der stellvertretenden Chefärztin. Die 50-jährige arbeitet als niedergelassene Fachärztin für Allgemeinmedizin und Notärztin und engagiert sich in der Bergwacht München.

Moritz Oberwallner ist der neue Justiziar im Kreisverband. Der 26-jährige Diplom-Jurist engagiert sich seit 17 Jahren im BRK und war auch im Jugendrotkreuz aktiv.

Zum ersten Mal wählte die Mitgliederversammlung den Konventionsbeauftragen direkt. Gabriel Bücherl, ist bereits seit 2017 für die Verbreitung und Vermittlung das Humanitären Völkerrechts verantwortlich. Seit 1990 ist der 45-jährige im Roten Kreuz aktiv.

Alle Vorstandsmitglieder wurden mit eindeutiger Mehrheit gewählt.

Den neu gewählten Haushaltsausschuss bilden Anne Attenberger, Andreas Bergtold, Georg Fahrner, Christian Riendl, Claudia Schubert, Kilian May und Petra Wieland. Ersatzmitglieder sind Werner Attenberger Dietmar Schubert, und Michael Solbach.

Aufgaben des Vorstandes

Nach der Satzung des Bayerischen Roten Kreuzes leitet der ehrenamtlich tätige Vorstand den Kreisverband, bestimmt die strategische Ausrichtung und beschließt über wichtige Fragen des Kreisverbandes.

Im BRK-Kreisverband München engagieren sich über 4.300 ehrenamtliche Mitglieder und 1.300 Mitarbeitende für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt und im Landkreis München.