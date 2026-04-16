Jurassic World: The Experience – Geöffnet ab Fr. 17.4.2026 in der Kleinen Olympiahalle München

Die weltweite Sensation Jurassic World: The Experience öffnet ihre ikonischen Tore in München. Von Freitag, 17. April bis Mittwoch, 16. September 2026 ist das spektakuläre Liveerlebnis in der Kleinen Olympiahalle München zu erleben. Der außergewöhnliche Erfolg dieser eindrucksvollen Experience begann vor über 30 Jahren mit dem bahnbrechenden Film Jurassic Park von Universal Pictures und Amblin Entertainment unter der Regie von Steven Spielberg. Mit Jurassic World: The Experience bringt der Veranstalter Semmel Exhibitions dieses einzigartige Event nun erstmals nach München.

Tickets sind ab 23,90 € für Kinder und ab 29,90 € für Erwachsene unter jurassicworldexperience.de erhältlich.

Die Ausstellung

Jurassic World: The Experience ist ein familienfreundliches Liveerlebnis von beeindruckendem Ausmaß – basierend auf einem der erfolgreichsten Blockbuster-Franchises der Filmgeschichte. Die Besucherinnen und Besucher schreiten durch die ikonischen Jurassic-World-Tore, erkunden detailreiche Themenbereiche und begegnen einem lebensgroßen Brachiosaurus, Velociraptor Blue und dem furchterregendsten aller Dinosaurier – dem mächtigen Tyrannosaurus Rex. Sie können erleben, wie es gewesen wäre, Seite an Seite mit diesen faszinierenden Geschöpfen zu leben, und sogar mit Baby-Dinosauriern interagieren – darunter Bumpy aus der beliebten Animationsserie Jurassic World: Neue Abenteuer von Universal Pictures, Amblin Entertainment und DreamWorks Animation, die derzeit auf Netflix zu sehen ist.

Die Experience lädt Groß und Klein ein, in eine Welt einzutauchen, die von der Jurassic World-Filmreihe inspiriert ist. Die Produktion ist eine Zusammenarbeit von Universal Live Entertainment, NEON und Animax Designs – den Schöpfern der lebensechten animierten Dinosaurier.

Seit ihrer Premiere hat sich Jurassic World: The Experience zu einem weltweiten Erfolg entwickelt und seit 2016 über acht Millionen Besucher begeistert. Die Ausstellung war bereits in zahlreichen internationalen Metropolen zu erleben, darunter Köln, Toronto, London, Atlanta, San Diego, Denver, Dallas, Chicago, Philadelphia, Paris, Madrid, Seoul, Chengdu, Guangzhou, Shanghai und Sydney.

Der Münchner Tourstopp folgt auf ein wegweisendes Jahr für das Franchise: Mit dem Kinostart des neuesten Films Jurassic World: Rebirth im Sommer 2025 wurde die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der Reihe fortgeschrieben. Insgesamt hat das Franchise weltweit über 6 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt – der ideale Zeitpunkt also, das Abenteuer nun auch live zu erleben.

Stimmen zur Eröffnung

„Wir sind stolz, mit Jurassic World: The Experience erneut eine internationale Erlebniswelt der Spitzenklasse nach München zu bringen. Die Besucher dürfen sich auf ein mitreißendes Abenteuer freuen, in dem sie lebensgroße Dinosaurier aus nächster Nähe erleben können – fast so, als befänden sie sich mitten im Film.“

Dieter Semmelmann, CEO Semmel Concerts

„Jurassic World: The Experience inspiriert seit Jahren Millionen Menschen weltweit, und wir freuen uns, diese bemerkenswerte Reise nun nach München zu bringen – eine Stadt, die für ihre kulturelle Vielfalt und ihr erstklassiges Entertainment bekannt ist. Gemeinsam mit unseren geschätzten Partnern von Universal Live Entertainment und Semmel Exhibitions laden wir Gäste ein, in eine spektakuläre Welt einzutauchen, in der Storytelling, Kreativität und Innovation zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmelzen, das Menschen jeden Alters begeistert.“

Ron Tan, Group CEO NEON

Informationen & Tickets

Jurassic World: The Experience eröffnet am Freitag, 17. April 2026, und ist bis 16. September 2026 in der Kleinen Olympiahalle München zu sehen.

Tickets: ab 23,90 € (Kinder) | ab 29,90 € (Erwachsene)

Familien- und Gruppentickets sowie Sonderpreise für Senior*innen und Studierende erhältlich.

Alle Tickets sind zeitgebunden. Bitte beachten Sie die gewählten Zeitfenster.

Veranstaltungsort:

Kleine Olympiahalle München

Spiridon-Louis-Ring 21 | 80809 München

Weitere Informationen und Tickets: jurassicworldexperience.de