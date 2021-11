Justin Bieber – Justice World Tour am 09.03.2023 in der Olympiahalle München

Justin Bieber Anfang 2023 auf Justice World Tour in Deutschland

Justin Bieber hat heute neue Daten seiner heiß erwarteten „Justice World Tour“ bekanntgegeben, darunter fünf Deutschland-Termine für Anfang 2023. Zwischen Mai 2022 und März 2023 wird Bieber durch fünf Kontinente touren, mehr als 20 Länder besuchen und mehr als 90 Konzerte spielen, wobei in Kürze noch weitere Auftritte in Asien und dem Nahen Osten bestätigt wer-den.

Die Reise beginnt, sobald die kürzlich bereits angekündigte Tour durch Nordamerika mit ihren 52 Terminen beendet ist. Jeden einzelnen Abend werden sowohl Justin als auch seine Fans gefeiert, die diese Konzerte sehnlichst erwarten. Schließlich musste der Kanadier all seine Auftritte im Jahr 2020 absagen. Die internationale Tour startet im Mai in Mexiko und führt dann zu Festivals in Skandinavien im August. Weiter geht die Reise im September und Oktober nach Südamerika, Südafrika und in den Nahen Osten. Es folgen Australien und Neuseeland im November und Dezember, bevor die Tour dann Anfang 2023 in Europa ihren Abschluss findet.

Die „Justice World Tour“, promoted von AEG Presents, ist die erste große Tour seit der „Purpose World Tour“ 2016/17, bei der 2,7 Millionen Fans ihrem Star zujubelten. Allein bei dem großen Abschluss beim Londoner British Summer Time Hyde Park Festival waren 65.000 Zuschauer*innen begeistert von einem Auftritt, den die Times als „bezaubernd“ beschrieb.

Silvester 2020 streamte Justin Bieber seine erste komplette Show nach drei Jahren aus Los Angeles und setzte damit seine Fans unter Strom. „Wir haben hart an der besten Show, die wir bislang entworfen haben, gearbeitet. Wir können es kaum erwarten sie mit euch auf der ganzen Welt zu teilen. Wir sehen uns bald!“, sagte Bieber.

Die „Justice World Tour“ ist nach Justins jüngstem, in diesem März veröffentlichten Album „Justice“ benannt. In gleich 117 Ländern stieg es an die Spitze der am häufigsten gestreamten Platten und trug das globale Pop-Phänomen Bieber in neue Höhen.

Insgesamt fast neun Milliarden Streams weltweit stehen im Moment zu Buche, nicht zuletzt wegen der Vorab-Singles „Anyone“, „Lonely“ und „Holy“, die allein schon vor der Album-Veröffentlichung zwei Milliarden Streams verzeichnen konnten. Ein weiterer Smash-Hit ist „Peaches“, bei dem der Gradmesser im Moment bei rund 2,5 Milliarden Streams steht. Im Juli folgte dann das Kid-LAROI-Duett „Stay“, welches zu dem Song auf Spotify wurde, der am schnellsten die Milliardenmarke knackte.

In seiner beispiellosen Karriere, die im Alter von 13 Jahren begann, hat Bieber sechs Studioalben veröffentlicht und verkaufte sie 70 Millionen Mal. Er hält 32 Guinness Weltrekorde. Bisher gewann er unter anderem 21 Billboard Music Awards, 2 BRIT Awards, 18 American Music Awards und 21 MTV Europe Music Awards. Im vergangenen Jahr brach er Elvis Presleys Rekord und ist seither der jüngste Solo-Künstler, der mit acht Alben die Billboard 200 Charts toppte. Erst im August wurde er auf Spotify Allzeit-Rekordhalter mit über 83 Millionen monatlichen Zuhörer*innen. Kürzlich wurde er bei den MTV Video Music Awards zum Künstler des Jahres gekürt und für gleich acht MTV EMA Awards nominiert. Bieber ist und bleibt weltweit der Nummer-1-Musiker auf YouTube und Spotify und zementiert damit seine Position als einer der größten Popstars des 21. Jahrhundert.

Quelle: FKP Scorpio

Exklusiver Eventim Presale: Do. 18.11.2021 | 09:00 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 19.11.2021| 09:00 Uhr

Justin Bieber JUSTICE WORLD TOUR

16.01.2023 Hamburg – Barclays Arena

31.01.2023 Köln – LANXESS Arena

02.02.2023 Frankfurt – Festhalle

04.02.2023 Berlin – Mercedes-Benz Arena

09.03.2023 München – Olympiahalle