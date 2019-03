Käfer Stiftung unterstützt KlinikClowns mit 7891 Euro

Clarissa und Michael Käfer Stiftung unterstützt die KlinikClowns mit einer großzügigen Spende in Höhe von 7891.- Euro

Seit 2016 unterstützt die Clarissa und Michael Käfer Stiftung den Verein KlinikClowns Bayern e.V. mit großzügigen Spenden und ermöglicht Clownsbesuche in verschiedenen Seniorenheimen. Mit der aktuellen Spende in Höhe von 7891.- Euro übernimmt sie die Hälfte der diesjährigen Kosten für regelmäßige „Clownsvisiten“ in den AWO-Seniorenzentren Sauerlach und Aying sowie im Münchner Altenpflegeheim Dorothea und beteiligt sich zudem an der Finanzierung der Clownseinsätze im Münchner Caritas Altenheim St. Franziskus.

Am vergangenen Samstag überreichten Gisela Binkle, Veronika Hoffmann, Nikolaus Mitulidis und Kathrin Diekmann von der Clarissa und Michael Käfer Stiftung beim Münchner Stiftungsfrühling den KlinikClowns „Ferdi” und „Mathilda Pfiffikus““ die diesjährige Spende. Die beiden bunten Clowns bedankten sich herzlich, denn für regelmäßige Besuche in Seniorenheimen, die insbesondere demenzkranken Menschen zu Gute kommen, sind die KlinikClowns auf Spenden angewiesen. Mit Humor, Musik und auch vielen zarten, leisen Tönen erfreuen sie die pflegebedürftigen Senioren und bringen Entspannung und neue Energie. Immer wieder gelingt es ihnen, depressive Stimmungen ganz spielerisch zu überwinden.

Die Clarissa und Michael Käfer Stiftung wurde 2007 anlässlich der Hochzeit von Clarissa und Michael Käfer gegründet. Stiftungszweck ist die Förderung der Altenhilfe und die Unterstützung hilfsbedürftiger, älterer Menschen in München und Umgebung. Die Stiftung unterstützt Projekte für Leib und Seele in den Bereichen Altenhilfe, Obdachlosenhilfe, Demenz- und Palliativpflege. Darüber hinaus werden mehrere soziale Mittagstische gefördert und Musik- und Kulturaktionen für ältere Menschen organisiert. Die Käfer Stiftung ist eine Stiftung des privaten Rechts und ist gemeinnützig anerkannt.

Ausführliche Infos über die Stiftung findet man unter www.kaefer-stiftung.de, ausführliche Infos über die KlinikClowns unter www.klinikclowns.de.