Kampagne „100% OFFEN?!“ – Wo steht Kunst und Kultur?

Christian Kiesler, Target Concerts

Was waren große Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten in der Coronazeit?

Die größten Herausforderung für uns als Konzertveranstalter war und ist nach wie vor, die mangelnde Planbarkeit, ob durch die Entwicklungen der Pandemie selbst oder aber durch zum Teil schwer zu verstehende und vermittelbare Maßnahmen. Alles passierte immer nur in Zwei-Wochen-Schritten und dies erlaubte uns einfach keine sinnvollen und wirtschaftlichen Planungen.

Was ist bei mir der aktuelle Stand? 100 Prozent offen?

Gute Frage, wir gehen davon aus, dass wir aktuell mit 75% Auslastung und Masken spielen können. Aber warum das bei Kulturveranstaltungen so ist, in der Gastronomie anders, und in

Clubs wieder anders, erschließt sich mir nicht. Ich bin es um ehrlich zu sein auch ziemlich Leid unfertige und unklare Verordnungen zu lesen, ohne entsprechende Handlungsanweisungen, wir sind Konzertveranstalter und keine Juristen!

Was sind aktuelle Probleme trotz Wegfall der Maßnahmen aktuell?

Es gibt keine Bundeseinheitlichen Regelungen, ohne die ist es für Konzertagenturen nur

schwer möglich wirklich wirtschaftlich zu arbeiten. Wir hören ja nicht an der bayerischen

Landesgrenze auf mit unserer Arbeit. Ein weiteres rießiges Problem auf das wir gerade alle zusteuern ist der Personalmangel in unserer Branche, wir sitzen alle auf einem Berg an Veranstaltungen die sich über die Jahre aufgetürmt haben, und haben aber leider weder das Personal noch die Infrastruktur um diesen Berg abzuarbeiten. Noch eine Problematik sind extreme Preissteigerungen in allen Gewerken, so dass wir mit unseren zum Teil 4 Jahre alten Kalkulationen die Veranstaltungen gar nicht wirtschaftlich bewerkstelligen können. Welche Probleme müssen langfristig nach Corona angegangen werden? Wir müssen als Kulturschaffende das Vertrauen des Publikum zurück zu gewinnen, hier ist besonders durch die Politik und z.B. die ein oder andere unbedachte Aussage der bayerischen Regierung großer Schaden entstanden.

Was ist Gutes/Positives durch Corona entstanden?

Wir haben gute Netzwerke aufgebaut, die uns hoffentlich über die nächsten Jahre weiter

helfen werden. Es kommen große Herausforderungen auf alle Kulturschaffenden zu