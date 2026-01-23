Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt – Friedhof Lochhausen am Montag gesperrt
In unmittelbarer Nähe des Friedhofs Lochhausen wurden Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Diese werden am Montag, 26. Januar, im Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt.
Aus Sicherheitsgründen ist der Friedhof an diesem Tag vollständig gesperrt. Eine akute Gefährdung für Besucherinnen und Besucher besteht derzeit nicht, sodass der Friedhof bis zum Zeitpunkt der Sprengung regulär geöffnet bleiben kann.
Weitere Informationen unter https://stadt.muenchen.de/infos/amtsblatt.html.