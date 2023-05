KARAT rockt am 4. Juni München – alle Hits von „Über sieben Brücken“ bis „Schwanenkönig“

Über sieben Brücken hin zum Kronebau…

Auch dank der Band KARAT ist Rockmusik aus dem Osten Deutschlands fester Bestandteil des gesamtdeutschen Kulturerbes. Hits wie „Über sieben Brücken“, „Schwanenkönig“ oder „Der blaue Planet“ sind Klassiker. Das Besondere: Die Erfolge endeten damals nicht an der ehemaligen Zonengrenze. KARAT gaben den Fans im Osten das erste Mal das Gefühl, auch zu Hause etwas zu hören, was auch die „drüben“ mit Westgeld kauften. Schon 1979 wurde das zweite KARAT-Album in der BRD unter dem Titel „Albatros“ herausgebracht. Es verkaufte knapp unter Goldstatus. Den knackten KARAT dann im Gefolge von „Der blaue Planet“, eins der erfolgreichsten Alben der Ostrock-Geschichte, das auch im Westen fast ein ganzes Jahr lang ununterbrochen in den Charts lag.

Dass KARAT nach wie vor ausverkaufte Tourneen spielen, hat auch und vor allem mit der Personalie des Frontmannes zu tun. Der tragische Krebstod von Herbert Dreilich, der viel mehr als nur der Sänger dieser Band war, sondern auch ihr Gesicht und ihre Seele verkörperte, schien 2004 das Ende von KARAT zu markieren. Aber am Ende ermöglichte er der Band – mit seinem Sohn Claudius als neuem Frontmann – wie der berühmte Phönix aus der Asche zu steigen. Inzwischen über 12 Millionen verkaufte Tonträger sprechen für sich – musikalische Hochkaräter eben.

Am Sonntag, 4. Juni steht für die berühmte Band nach langer Zeit endlich wieder auch München auf dem Tourplan. Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Konzertbeginn: 18 Uhr.