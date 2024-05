Kardinal Marx trifft Großerzbischof von Kiew

Mitglieder der Ständigen Synode der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche unter Vorsitz von Großerzbischof Schewtschuk bei Erzbischof von München und Freising.

Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, hat am Mittwochnachmittag, 22. Mai, den Kiewer Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk, das Oberhaupt der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche, und Mitglieder der Ständigen Synode der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche getroffen. Darunter waren Bohdan Dzyurakh, Apostolischer Exarch für Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien, sowie Bischöfe aus den USA, Polen und der Ukraine. Die Ständige Synode, das oberste Leitungsgremium der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche, kommt seit Dienstag unter Vorsitz des Großerzbischofs von Kiew in München zusammen. Der Großerzbischof sprach bei dem Treffen mit Kardinal Marx über die Lage in der Ukraine und bedankte sich für die großzügige Unterstützung der Menschen aus der Ukraine im Erzbistum. (ck)