Kasperls Spuikastl und Bahnwärter Thiel feiern Geburtstag

Kasperl tritt mit seinem bayerischen Spuikastl seit zehn Jahren auf und feiert das im Bahnwärter Thiel. Denn auch dieses Kulturprojekt feiert am letzten Oktoberwochenende Geburtstag, seinen vierten. Passend zum Jubiläum steht dort im Kulturhaus an der Tumblingerstraße 29 am Sonntag, 27. Oktober 2019, 15.00 Uhr, „Kasperl und die Geburtstagstorte“ auf dem Programm. Die Großmutter hat den Auftrag, für diesen Doppelgeburtstag eine tolle Torte zu backen. Doch dann ist die auf einmal weg! Ob das damit zu tun hat, dass in der Nacht das Krokodil aus dem Tierpark ausgebrochen ist? Kasperl und Sepperl werden das mit Hilfe der Kinder sicher herausfinden! In Kasperls Spuikastl reden der Kasperl, der Sepperl und die Großmutter, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, nämlich bayrisch. Ein Spaß für alle von drei bis 99 Jahren. Wer am 27. Oktober zuschauen mag, kann das für 4,00 Euro Eintritt tun; Einlass ist ab 14.30 Uhr. Mehr Details und weitere Auftritte von Kasperls Spuikastl sind unter www.kasperlsspuikastl.de zu finden.