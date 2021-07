Kastelruther Spatzen fliegen zum zweiten Mal an die Chartspitze

40 Jahre nach ihrer Bandgründung bestiegen die Kastelruther Spatzen mit „Heimat – Deine Lieder“ im Jahr 2015 erstmals den Thron der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Bis zur zweiten Spitzenplatzierung ist nun deutlich weniger Zeit vergangen. Das volkstümliche Schlager-Septett verteilt heute Nachmittag viel „Heimatliebe“ – und setzt sich souverän gegen Ramon Roselly („Lieblingsmomente“) durch. Der ehemalige „DSDS“-Sieger nimmt, wie schon im Vorjahr, die Silbermedaille entgegen.

Das Helloween-Reunion-Album auf Rang drei, die 40-Jahre-Jubiläums-Edition des Motörhead-Live-Klassikers „No Sleep ‘Til Hammersmith“ auf Position vier und der neueste Streich des norwegischen Duos Darkthrone („Eternal Hails“) an fünfter Stelle: Für das Wohl von Rock- und Metalfans ist in dieser Woche bestens gesorgt. Auch Totos Konzert-Aufzeichnung „With A Little Help From My Friends (Live)” (sechs) sowie die Punk- bzw. Metal-Platte „Below” von Beartooth (zehn) erreichen die Top 10.

Über das Single-Ranking bricht ein heftiges „Sommergewitter“ herein, denn Pashanim erobert aus dem Stand den ersten Platz. Hinter dem Rapper folgen die Vorwochensieger von Måneskin („Beggin’“, zwei) sowie Superstar Ed Sheeran („Bad Habits“, drei). Der „Herzalarm“ von FiNCH feat. Blümchen geht auf Rang sieben los. Derweil halten sich die Fußballsongs „Ramenez la coupe à la maison“ (Vegedream, zehn), „We Are The People” (Martin Garrix feat. Bono & The Edge, 21) und „Die guten Zeiten” (Wincent Weiss & Johannes Oerding, 65) – trotz Ausscheiden des deutschen und französischen EM-Teams – weiterhin wacker in der Top 100.

Die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts werden freitags ab 18 Uhr auf www.mtv.de veröffentlicht.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Händlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.