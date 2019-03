KAUF LOKAL – EINE STADT, 80 BRANDS, EIN GEDANKE!

GEMEINSAM FÜR MÜNCHEN: Mit der Aktion KAUF LOKAL, die vom 11. bis einschließlich 23. März 2019 im HIRMER Stammhaus, bei BETTENRID und im SPORTHAUS SCHUSTER stattfindet, setzen die drei Münchner Familienunternehmen zusammen mit 80 Münchner Marken aus den Bereichen Mode, Handwerk, Genuss und Lifestyle ein eindeutiges Zeichen für den lokalen Handel und gegen die Vereinheitlichung der Innenstadt durch große Handelsketten. Gemeinsam machen sich die drei Mitglieder von Münchens Erste Häuser so für ein authentisches Einkaufserlebnis und lokale Geschäfte stark. Gleichzeitig machen sie auf die Vielfalt im Stadtbild aufmerksam. Während der Aktion verstehen sich die drei Häuser als Kuratoren einer Ausstellung, die Besucher auf eine Entdeckungsreise durch München einlädt.

KAUF LOKAL wächst: Bereits zum vierten Mal in Folge findet die lokale Pop-up-Aktion statt, die 2016 von HIRMER initiiert wurde. Zum ersten Mal sind neben HIRMER auch die Traditionshäuser BETTENRID und SPORTHAUS SCHUSTER Gastgeber für die insgesamt 80 Münchner Marken, deren Produkte die Besucher der drei Häuser in dieser Zeit täglich entdecken können. Darunter: eigens für KAUF LOKAL entwickelte Special Editions, die ausschließlich im Rahmen der Aktion erhältlich sind. Zudem sorgen Tastings und Events für einzigartige Erlebnisse, denn die Münchner Macher laden zum Kennenlernen und Probieren ihrer lokalen Produkte ein und sind live erlebbar.

Mit Leidenschaft und mit Stolz auf die Stadt München, ihre Kreativität und ihren Gründer-Spirit zeigen sich die drei traditionsreichen Familienunternehmen als Teil der Stadt, die jungen Start-ups und kleineren Münchner Betrieben eine Plattform bieten. Das Ziel: den ganz eigenen Charakter Münchens, für welchen die Stadt in aller Welt bekannt ist, zu bewahren.

„Bei der Aktion KAUF LOKAL ziehen in diesem Jahr traditionelle Münchner Familienunternehmen, Start-ups, Kleine genau wie Große an einem Strang, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen – für die Erhaltung des charmanten Gesichts unserer Stadt, gegen die Vereinheitlichung der Innenstädte durch große Handelsketten“, so KAUF LOKAL-Initiator David Thomas.

Denn München ist eine Stadt voller unternehmerischer Potenziale, kreativer Ideen und mutiger Unternehmer. Mit der Aktion möchten die drei Häuser die Münchnerinnen und Münchner darauf aufmerksam machen, was ihre Stadt zu bieten hat. Es geht dabei nicht nur darum, den lokalen Handel zu stärken, sondern auch darum, die Zukunft der Münchner Innenstadt mitzugestalten.