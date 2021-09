Keine Testpflicht für geimpfte Schüler*innen

Eine Woche vor dem Start des neuen Schuljahres weist die Landeshauptstadt München darauf hin, dass vollständig geimpfte Schüler*innen ab 12 Jahren von der Testpflicht befreit sind. Nicht geimpfte Schüler*innen müssen dagegen drei Mal pro Woche einen Corona-Test durchführen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Corona-Schutzimpfungen auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Wir starten anders als letztes Jahr mit neuen Voraussetzungen in das neue Schuljahr: Es gibt ausreichend Impfstoff – und nicht nur Erwachsene, auch Schüler*innen ab 12 Jahren haben die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Ich appelliere deshalb an die Eltern und deren schulpflichtige Kinder: Nehmen Sie eines unserer Impfangebote wahr oder vereinbaren Sie einen Impftermin beim Hausarzt. Mit der Impfung kehrt ein Stück normaler Schulalltag zurück: Kinder und Jugendliche müssen sich bei einem vollständigen Impfschutz nicht mehr testen lassen und im Regelfall auch nicht mehr in Quarantäne, sollten Mitschüler*innen positiv auf das Corona-Virus getestet werden.“

Die Stadtverwaltung schreibt die Schulen aktuell an und macht auf die Möglichkeit aufmerksam, Termine für mobile Impfteams an ihren Einrichtungen zu vereinbaren. Darüber hinaus bietet das Impfzentrum Riem bereits seit Längerem während seiner Öffnungszeiten sogenannte „Familienimpfungen“ an. Dieses Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ohne Vorerkrankungen und ihre Eltern. Im Rahmen dieses Angebots findet eine ausführliche Beratung statt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig.