Keine Zähler an der Nordseeküste: Red Bull München unterliegt Bremerhaven

BHV – RBM 4:0 | Bittner: „Wir hoffen auf den Ketchup-Flaschen-Effekt“

Der EHC Red Bull München unterlag am 17. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 den Pinguins Bremerhaven mit 0:4 (0:0|0:2|0:2). Vor 4.647 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven gelang der Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser erstmals in dieser Spielzeit kein Treffer.

Spielverlauf

Die Red Bulls gingen vom Start weg entschlossen in die Zweikämpfe und sorgten immer wieder für Betrieb vor dem Bremerhavener Gehäuse. Die Pinguins lauerten auf Konter. Beide Teams spielten in der Defensive sehr konzentriert, sodass es weder klare Chancen noch Tore gab. Mit 0:0 ging es in die erste Pause.

Fehlerfrei und arm an Möglichkeiten verlief zunächst auch der Mittelabschnitt – bis zur 27. Minute. Dann erzielte Ziga Jeglic im Powerplay das 1:0 für die Gastgeber. In der Folge erarbeiteten sich die Münchner mehrere gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Doch das nächste Tor gelang wieder den Pinguins durch Jan Urbas (34.), der sich gegen zwei Verteidiger durchsetzte. Auf der anderen Seite konnten die Red Bulls Bremerhavens Goalie Kristers Gudlevskis weiterhin nicht überwinden und mussten deswegen einen 0:2-Rückstand mit in die zweite Pause nehmen.

Kaum waren die Mannschaften aus der Kabine zurück, schlug Bremerhavens „Karawanken-Express“ das dritte Mal zu: Nach 29 Sekunden im Schlussabschnitt traf diesmal Miha Verlic zum 3:0. München spielte weiter mutig auf, aber den Red Bulls wollte kein Treffer glücken. Stattdessen erhöhte Max Görtz auf 4:0 (53.) und markierte damit auch den Endstand.

Dominik Bittner:

„Wir sind gut gestartet und haben uns Chancen herausgearbeitet. Dann sind wir in Unterzahl in Rückstand geraten und Bremerhaven hat es im Anschluss sehr gut gemacht. Wir müssen jetzt weitermachen – die Chancen waren ja da – und auf den Ketchup-Flaschen-Effekt hoffen. Irgendwann fallen die Tore wieder.“

Tore:

1:0 | 26:32 | Ziga Jeglic

2:0 | 33:58 | Jan Urbas

3:0 | 40:29 | Miha Verlic

4:0 | 52:15 | Max Görtz

Zuschauer:

4.647