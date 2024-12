Kellerabteile in Flammen – Perlach

Ein Anrufer meldete der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich einer Wohnanlage. Daraufhin alarmierte die Einsatzzentrale einen Löschzug zur Ottobrunner Straße. Ein Bewohner meldete sich bei der Leitstelle und schilderte, dass er das Haus nicht verlassen könne, da sich Rauch im Treppenraum befinde. Da die Wohnung komplett rauchfrei war, konnte der Disponent am Telefon den Mann so weit beruhigen, dass er in seiner Wohnung blieb.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen. Ein Löschangriff wurde vorbereitet. Da der Keller zwei Gebäude miteinander verbindet, gingen die Feuerwehrleute zeitgleich über beide Hauseingänge zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer, welches sich auf zwei Kellerabteile ausbreitete, wurde mit einem Strahlrohr abgelöscht. Mit mehreren Hochleistungslüftern wurden die Wohnhäuser anschließend entraucht.

Aufgrund der enormen Hitzeeinwirkung wurde die Elektroinstallation erheblich beschädigt. Die Stadtwerke mussten die beiden Mehrfamilienhäuser vom Stromnetz trennen. Bereits während des Feuerwehreinsatzes wurde der Hausmeister informiert und eine Elektrofirma für die Reparatur verständigt. Die Bewohnerinnen und Bewohner blieben unverletzt und konnten wieder in die Wohnungen zurückkehren. Allerdings sind die Wohnungen derzeit ohne Strom.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.