Kellerbrand in Hotel – Obersendling

Die Feuerwehr München ist am Sonntagnachmittag bei einem Kellerbrand in einem Hotel im Einsatz gewesen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Um kurz nach 17.00 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über eine Rauchentwicklung aus einem Keller informiert. Da am Anfang die Einsatzadresse nicht klar war, wurde nur ein Löschzug zur Alarmadresse in die Hofmannstraße alarmiert. Weitere Recherchen in der Leitstelle ergaben schließlich, dass es sich um ein Hotel handelte. Daraufhin wurden zusätzliche Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nach Obersendling geschickt.

Die erste Meldung des Zugführers, „Flammen sichtbar“, bestätigte den Kellerbrand. Ein Löschangriff wurde umgehend eingeleitet. Um eine Rauchausbreitung zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte einen Rauchschutzvorhang am Zugang zum Saunabereich im Kellergeschoss. Unter Atemschutz löschte ein Trupp das Feuer in der Sauna. Weitere Trupps kontrollierten das Gebäude. Da bereits alle Personen das Hotel verlassen hatten, wurde niemand verletzt.

Mit mehreren Hochleistungslüftern wurde der Kellerbereich sowie die Sauna entraucht. Ein Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.