Kennedy’s, Kilians & Ned Kelly’s starten eigenen Livemusik-Kanal

Sowohl das Kilians Irish Pub, die Ned Kelly’s Australian Bar und die Kennedy’s Bar & Restaurant zählen seit Jahren zu den äußerst beliebten Treffpunkten der Stadt. Ob direkt nach einem harten Arbeitstag oder gemeinsam mit Freunden, hier lässt es sich gut relaxen und entspannt die internationale wie auch regionale Küche frönen. Nicht zu vergessen das klassische Feierabend-Bier oder Guinness.

Zu den Highlights zählen mit Sicherheit aber die wöchentlichen Livekonzerte. Nicht zu vergessen, die unsere beliebten Karaoke Nights sowie die unzähligen Livesport-Events. Ein Stopp im Kilians, Ned Kelly’s oder Kennedy’s ist eben weit mehr als nur ein einfacher Restaurantbesuch.

Seit dem Reopening haben uns mehr und mehr Anfragen von Gästen erreicht, die alle eins gemein hatten: „Wann kommt die Livemusik zurück? Wann spielen die Musiker wieder live in den Lokalen?

Not macht bekannterweise ja erfinderisch. Darum haben wir beschlossen, dass wir ab dem 8. Juli 2020 unseren eigenen Live-Music-Stream starten werden. Dieser wird dann direkt ins Kilians, Ned Kelly’s und Kennedy’s live ausgestrahlt. Damit unterstützen wir auch unsere Musiker, die endlich wieder auf die Bühne wollen, um den Gästen im Kilians, Ned Kelly’s und Kennedy’s beste Livemusik bieten zu können. Die Livekonzerte beginnen um 21 Uhr und enden kurz vor Mitternacht.

Wir sind der Meinung, solange der Corona-Virus unseren Alltag bestimmt und die Distanzregeln gelten, ist dies die beste Möglichkeit Livemusik zu präsentieren. Aus diesem Grund haben wir einen Teil der Kilians Büroräume in ein Musikstudio umgewandelt, von wo aus der Livestream in alle Lokale übertragen wird. Selbstverständlich können unsere Gäste mit den Musikern interagieren, sprich ihnen Wünsche wie auch Nachrichten schicken, denn dafür haben wir extra eine Livemusik- Hotline eingerichtet.

Uns ist klar, dass das richtige Livemusik durch nichts zu ersetzen ist, aber wir denken, dass dies zurzeit die beste Möglichkeit, um unseren Gästen die Musiker so nahe wie möglich zu bringen.

Nachfolgend sehen sie die Termine und Bands, die live gestreamen werden:

Mi, 8.7.2020, 21 Uhr, The Monks – Pop, Rock & Pub-Classics

Do, 9.7.2020, 21 Uhr, Half Bottles – Beatles-, Eagles-, Kinks-Sound u.m.

Mi, 15.7.2020, 21 Uhr, Malon Way – Indie-Rock u.m.

Do, 16.7.2020, 21 Uhr, Just Friends – Pop- & Rock-Mix

Mi, 22.7.2020, 21 Uhr, Declan Rynne – Irish Folk und Classic-Rock-Songs

Do, 23.7.2020, 21 Uhr, The 3 Deez – Vocal-Rock-Pop der 60er bis 80er

Mi, 29.7.2020, 21 Uhr, Mark & Caroline – Funk & Soul

Do, 30.7.2020, 21 Uhr, The Boys of Ipanema – Rock’n’Roll & Latin

CORONA-ÖFFNUNGSZEITEN (Stand: 23.06.2020)

Kennedy‘s: Tel. 089 – 59 98 84 60, Sendlinger Tor Platz 11

Neu: Mo-So 12-1 Uhr, www.kennedysmunich.com

Kilians: Tel. 089 – 24 21 98 99, Frauenplatz 11

Neu: Mo-So 12-1 Uhr; www.kiliansirishpub.com

Ned Kelly‘s: Tel. 089 – 24 21 98 99, Frauenplatz 11

Neu: Mo-So 12-1 Uhr; www.nedkellysbar.com