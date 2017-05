kids in fashion – Designwettbewerb für Kinder und Jugendliche

Gesucht werden Modedesigner*innen zwischen 11-17 Jahren!

Wer hat Lust ausgefallene Modeideen zu entwickeln, eigene Kleider, Jacken, Hosen oder Shirts zu entwerfen? Die besten Ideen werden von Modeschüler*innen und Kostümbildner*innen umgesetzt und von jugendlichen Models in einer professionellen Modeshow Am 7. Oktober im Wiener Modecenter präsentiert. Die zwei Preisträgerinnen/ Preisträger werden zusammen mit jeweils einer Begleitperson zur Veranstaltung in Wien eingeladen.

Ab sofort startet die nächste Wettbewerbsrunde!

Die Entwürfe im DIN A4-Format können gezeichnet, gemalt, gesprüht, geklebt oder am Computer erstellt sein. Bei Entwürfen, für deren Realisierung besondere Materialien vorgesehen sind, entsprechende Materialhinweise (z.B. roter Samt, schwarzer Filz, Glitzerfolie etc.) hinzufügen.

Auf der Rückseite muss der Entwurf mit Name, Vorname, Adresse, Telefon, Email und Alter versehen sein.

Einsendeschluss ist der 20. Juni 2017.

Eine Jury aus Jugendlichen und Erwachsenen trifft in München eine Vorauswahl der Wettbewerbsbeiträge, die endgültige Entscheidung über die beiden Preisträger*innen erfolgt durch die Veranstalter in Wien. Die Benachrichtigung erfolgt bis Mitte Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Im Auftrag des Jugendkulturwerkes München und in Zusammenarbeit mit Kids in Fashion Wien, den Wiener Jugendzentren und dem Modemacher Leo Oswald aus Wien.

Adresse für Einsendungen:

Kultur & Spielraum e.V.

Ursulastraße 5

80802 München

Stichwort: Kids in Fashion