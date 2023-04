KiKS 2023: So bunt ist Kinderkultur in München

Neue und innovative, bewährte und heiß geliebte Aktionen von, mit und für Kinder (und Erwachsene) im Programm von KiKS 2023 | Kreativität und Spaß am Selbermachen als Synonyme für den Kinder-Kultur-Sommer.

„Die Programme von ‚KiKS unterwegs‘ und des ‚KiKS-Festivals‘ sind in diesem Jahr besonders bunt, vielfältig und authentisch. Das mag am Ende der pandemiebedingten Einschränkungen liegen – wahrscheinlich aber auch daran, dass Kinderkultur in München lebendiger denn je ist. Die Besucher*innen können sich schon jetzt auf einen einzigartigen Kinder-Kultur-Sommer 2023 freuen“, so Colin Djukic von der KiKS-Koordinierungsstelle.

Bis Mitte März waren rund 50 Beiträge für „KiKS unterwegs“ und über 60 Programmangebote für das KiKS-Festival eingereicht worden. Die Breite der kinderkulturellen Aktionen und Projekte, die während des Kinder-Kultur-Sommers eine öffentlichkeitswirksame Bühne in der Stadt bekommen, ist damit deutlich gewachsen. Zu den langjährigen Partnern der Veranstaltung sind neue hinzugekommen – andere werden sich nach einer coronabedingten Pause wieder engagieren.

Beim KiKS-Festival (9. bis 11. Juni, altes Messegelände) gehören u.a. das Münchner Kinderfilmfest , der Westendzirkus , das IMAL-Musiktheater , das K-Pop-Festival oder KiKS goes Konzert mit Kinder- und Jugendbands auf der großen Bühne zu den Programmhighlights. Darüber hinaus werden zahlreiche Workshops angeboten, z.B. die Aktion Kinderradio , Skateboard- und DJ-Workshops oder das Medienmobil . Alle Angebote sind kostenfrei – und alle sind willkommen, dabei zu sein.

Bereits einige Tage zuvor startet KiKS unterwegs (5. bis 8. Juni) an verschiedenen Orten in der Stadt. Die Angebote finden in unterschiedlichen Einrichtungen statt und sollen die kinderkulturellen Angebote in den Stadtteilen sicht- und erlebbar machen. So treffen sich beispielsweise die Lesefüchse in den Stadtbibliotheken, in der Rathausgalerie gibt es das Palast-Atelier – im Rumfordschlössl findet man eine Solarwerkstatt . Auch diese Angebote sind in der Regel kostenfrei.

Der Kinder-Kultur-Sommer wird in diesem Jahr von Radio Feierwerk begleitet. Die Reporter*innen sind an den verschiedenen Stellen der Stadt unterwegs, um das KiKS-Feeling einzufangen und in verschiedenen Sendungen darüber zu berichten.

Djukic: „Über 100 Partner*innen bilden in diesem Jahr den Rahmen für die lebendige Kinderkultur in der Stadt. Herzlichen Dank an alle, dass sie damit für die Kinder in der Landeshauptstadt eine wunderbare Präsentationsfläche schaffen. Sie können dort ihre Talente zeigen, mit Gleichaltrigen etwas gemeinsam auf die Beine stellen, sich neue Projekte ausdenken – und vor allem eine gute Zeit haben. Diesen Raum für Erfahrung und Experiment möchte der Kinder-Kultur-Sommer schaffen.“