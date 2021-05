KiM – Krisenintervention in München in Betrieb

Zum 1.5.2021 nahm die organisationseigene und -übergreifend tätige Kriseninterventionseinheit KiM für die psychosoziale Notfallversorgung von Betroffenen (PSNV-B) den Betrieb auf. Im KiM arbeiten KollegInnen aus allen Rettungsdienstorganisationen, den Feuerwehren, dem THW, u.a. Das KiM – Krisenintervention in München ist 24/7 für die Integrierte Leitstelle der Landeshauptstadt München und somit von allen Einsatzkräften des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei in und um München alarmierbar.

Mit Beginn zum 1. Mai 2021 stellt die Aicher Ambulanz Union in seiner gemeinnützigen GmbH eine organisationseigene Kriseninterventionseinheit für den Rettungsdienstbereich München in Dienst. Es beteiligen sich KollegInnen aus den verschiedensten am Rettungsdienst beteiligten Organisationen an diesem Team. Die MitarbeiterInnen sind im Bereich „PSNV-B“ (Psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene) tätig und fokussiert auf die Betreuung, Beratung und Begleitung von Personen, die ein außergewöhnlich belastendes Ereignis erlebt haben.

Da häufig in bestehenden Einsatzsituationen durch die Besatzungsmitglieder des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei nicht die notwendigen Ressourcen vorhanden sind, um beispielsweise Angehörige oder PassantInnen professionell psychosozial zu betreuen, sind die MitarbeiterInnen der Krisenintervention für die Einsatzkräfte über die Integrierte Leitstelle der Berufsfeuerwehr München an 365 Tagen rund um die Uhr nach alarmierbar. Vor Ort findet für die betroffenen Personen eine psychische Betreuung, Beratung und Begleitung innerhalb der ersten Minuten und Stunden direkt nach dem belastenden Ereignis statt. Diese Leistung ist für die Betroffenen grundsätzlich kostenfrei.



Umfangreiche Ausbildung notwendig

Um in der PSNV-B mitwirken zu können, ist eine umfangreiche Ausbildung notwendig. Diese beinhaltet neben einer mehrteiligen, abgeschlossenen, theoretischen wie praktischen PSNV-Ausbildung gemäß den Regularien der Landeszentralstelle PSNV des Bayerischen Innenministeriums, auch eine Ausbildung im Gesundheitswesen oder im Bereich des Rettungsdienstes und/oder der Feuerwehr.



In der PSNV-tätige Einsatzkräfte sind im Dienst zum einen hinsichtlich ihrer Kenntnisse innerhalb einer Einsatzlage gefordert. Zum anderen besteht der hohe Anspruch, sich schnellstmöglich auf fremde Personen einzustellen und einen zwischenmenschlichen Zugang zu finden, um eine adäquate Betreuung zu gewährleisten. Da sich die Betroffenen in der Regel noch vor Ort – demnach noch in der belastenden Situation – befinden, stellt dies eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte der PSNV dar. Um diese Situationen erfolgreich zu bewältigen und erlebtes verarbeiten zu können, finden regelmäßig realitätsnahe Fortbildungen und Supervisionen statt.

Finanzierung durch Spenden und Zuschüssen

Bereits seit 1996 betrieb die Aicher Ambulanz Union das KED (Krisen Einsatz Dienst), das im Zuge einer umfangreichen Umstrukturierung und Organisationsentwicklung in KiM – Krisenintervention in München umbenannt wurde. KiM ist in einer gemeinnützigen GmbH der Aicher Ambulanz Union angegliedert. Der Dienst wird ehrenamtlich geleistet und finanziert sich derzeit aus Spenden sowie aus Zuschüssen der AICHER GROUP GmbH & Co. KG. Vor allem das professionelle, ehrenamtliche Engagement der Einsatzkräfte im KiM ermöglicht die Umsetzung.