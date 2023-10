Kind stürzt in Schacht – Glücklicherweise nur leicht verletzt

Linprunstraße – Am Samstagnachmittag ist ein sechsjähriges Mädchen gut vier Meter tief in einen Schacht gestürzt. Glücklicherweise verletzte sie sich nur leicht.

Beim Spielen im Innenhof eines Neubaugebiets entdeckte das Mädchen mit ihren Freunden eine Kunststofffläche. Die Sechsjährige stellte sich drauf und begann zu wippen. Plötzlich gab der Kunststoff nach, brach und das Mädchen stürzte etwa vier Meter in den darunterliegenden 50 Zentimeter breiten Schacht. Die Rippen an der Schachtwand bremsten den Sturz etwas, sodass sich die Sechsjährige nur leicht verletzte. Ihre Freunde liefen sofort zu den Eltern des Mädchens und schilderten den Vorfall. Umgehen riefen sie den Notruf 112. Während die Mama ihre Tochter betreute, wiesen weitere Personen die Feuerwehr ein. Der Einsatzleiter ließ das Auf- und Abseilgerät aufbauen. Während des Aufbaus versuchten weitere Kräfte, ob sich denn das tapfere Mädchen mit den Füßen in eine Schlinge stellen konnte. Sie ließen aneinandergehängte Bandschlingen in den engen Schacht. Das Mädchen stellte sich in eine Bandschlinge und hielt sich fest. Die Einsatzkräfte zogen mit Muskelkraft an und die Sechsjährige war gerettet. Ein Notarztteam untersuchte die Kleine, konnte sie aber schnell nahezu unversehrt den Eltern übergeben. Ein Transport in eine Klinik war nicht nötig.

Abschließend deckten die Feuerwehrkräfte den Schacht mit einem Bauzaun ab und übergaben die Einsatzstelle der Polizei.