Kind von 200 kg schwere Steinstatue erschlagen

Am Freitag, den 26.08.2022, gegen 19:30 Uhr, hielt sich ein Kind aus Italien, welches mit seinen Eltern im Urlaub war, in einem Innenhof eines Münchner Hotels in der Isarvorstadt auf.

Aus noch ungeklärter Ursache, fiel eine ca. 200 kg schwere Steinstatue um und verletzte das Kind lebensgefährlich. Durch einen Schrei wurden mehrere Personen unabhängig davon, auf die Situation aufmerksam und konnten das Kind befreien. Anschließend wurde ein Notruf abgesetzt.

Durch den verständigten Rettungswagen und Notarzt wurde das Kind in ein Münchner Krankenhaus verbracht. Unter laufender Reanimation wurde das Kind in das Krankenhaus gebracht, wo es später den Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort von der Kriminalpolizei übernommen, die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalfachdezernat 1.