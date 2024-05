Kind von Pkw erfasst und leicht verletzt – Nymphenburg

Am Dienstag, 07.05.2024, gegen 12:30 Uhr, stieg ein 7-Jähriger mit Wohnsitz in München vom Schulbus, der in der Margarethe-Danzi-Straße anhielt, aus. Das Kind begab sich hinter den Bus, wo sich ein weiterer Schulbus befand und betrat die Fahrbahn zwischen den zwei Bussen, um die Straße zu überqueren.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Mercedes Pkw auf der Margarethe-Danzi-Straße in Richtung Wotanstraße und konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Es kam zu einer Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel des Mercedes sowie der linken Schulter des 7-Jährigen. Der 7-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.