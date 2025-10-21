Kind von PKW erfasst und schwer verletzt – Unterschleißheim

Am Montag, 20.10.2025, 15:55 Uhr, überquerte eine 10-Jährige Deutsche aus München die Südliche Ingolstädter Straße, um den gegenüberliegenden Gehweg zu erreichen. Hierbei ging sie unmittelbar vor der Front eines haltenden Linienbusses auf die Fahrbahn. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 18-jährige Deutsche aus dem Bereich Schwaben mit ihrem Pkw Audi.

Die 18-jährige Pkw-Führerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Schülerin wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw der 18-Jährigen entstand kein Schaden.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.