Kinder-Impfungen ab 15. Dezember

Da der von der EMA zugelassene BioNTech-Impfstoff für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren jetzt bereits am 13. Dezember ausgeliefert werden soll, kann mit der Kinderimpfung in München am 15. Dezember begonnen werden.

Für die Impfung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren stehen dann das Impfzentrum Riem sowie ab Mitte Dezember der Gasteig mit einer Impfkapazität von bis zu 1.000 Impfungen am Tag zur Verfügung. Aktuell wird der Gasteig mit der erforderlichen Infrastruktur (Impfkabinen, Check-In-Schalter, IT etc.) ausgestattet.

Bereits jetzt können Eltern ihre Kinder auf dem Impfportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) registrieren, eine Terminvereinbarung für Kinder unter 12 Jahren ist allerdings noch nicht möglich.