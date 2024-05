Kinder-Kultur-Sommer 2024: Programm ist online

Festivalprogramm und KiKS-unterwegs-Angebote online abrufbar | gedrucktes Programmheft liegt aus | eine Woche authentische Kinderkultur

Ab sofort kann das Programm des Kinder-Kultur-Sommers 2024 (KiKS-Festival und KiKS-unterwegs) unter kiks-muenchen.de abgerufen werden. Zudem liegt eine gedruckte Version dieses Programms an verschiedenen Stellen in der Stadt aus (u.a. Stadtteilbibliotheken, Sozialbürgerhäuser und Kultureinrichtungen).

Die Träger:innen des Kinder-Kultur-Sommers haben in Zusammenarbeit mit den ca. 70 Partner:innen bereits zum 18. Mal ein eindrucksvolles Angebot kinder- und jugendkultureller Highlights zusammengestellt, das einen Querschnitt durch die vitale Szene der Einrichtungen, Angebote und Mitmach-Möglichkeiten in der Landeshauptstadt liefert.

Für KiKS unterwegs öffnen Einrichtungen verteilt über das gesamte Stadtgebiet vom 17. bis 21. Juni ihre Pforten. Die einzelnen Aktionen reichen von kreativem Sprayen über Radioworkshops bis zu gemeinsamem Sport und Garteln. Die Angebote sind in der Regel kostenlos und können ohne vorherige Anmeldung besucht werden, Ausnahmen sind im Programm vermerkt.

Das KiKS-Festival wird unmittelbar im Anschluss vom 21. bis 23. Juni in der Alten Kongresshalle, auf den Freiflächen davor und rund um das Verkehrszentrum des Deutschen Museums stattfinden. Alle Ausstellungen, Workshops und Mitmachstationen während des Festivals sind thematisch in verschiedene Inseln aufgeteilt. Das KiKS-Festival umfasst über 70 verschiedenen Angebote und über 20 Bühnenpräsentationen von und mit Kindern und Jugendlichen; der Eintritt zu allen Angeboten ist frei.

Colin Djukic, KiKS-Koordinierungsstelle: „Uns ist es in gemeinsamer Arbeit mit allen Partner:innen wieder gelungen, eine inspirierende Mischung aus bewährten Angeboten und neuen Aktionsformen auf die Beine zu stellen. Hinzu kommen Gäste aus anderen Teilen Deutschlands, die das Festival bereichern. In jedem Fall können wir uns schon heute auf eine Woche gelebte und authentische Kinderkultur in München freuen. Unsere Aufgabe bleibt es weiter, einen Rahmen für Kinder zu schaffen, den sie selbst mit ihren verschiedenen kulturell-künstlerischen Ausdrucksformen füllen können.“