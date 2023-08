Kinder- und Jugendrathaus am Marienplatz einrichten

Das neue Kinder- und Jugendrathaus braucht eigene, gut zu erreichende Räume. Die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat fordert daher, eine Ladenfläche im Erdgeschoss des Rathauses bereitzustellen. So erhalten junge Münchner*innen eine zentrale Stelle, in der sie ihre Vorschläge anbringen können und Unterstützung erhalten. Ein entsprechender Antrag wurde heute gestellt.

Nach einer Initiative der SPD/Volt-Fraktion wird es in München erstmals ein Kinder- und Jugendrathaus geben, das bei Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) angesiedelt ist. Die Stelle soll Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse der jungen Menschen bündeln und bei der Umsetzung helfen. Um das Projekt einladend, effektiv und attraktiv zu gestalten, braucht es einen physischen Ort, der direkt aus dem öffentlichen Raum niederschwellig zu erreichen ist. Hier bietet sich das Erdgeschoss des Neuen Rathauses am Marienplatz nach Ansicht von SPD/Volt ideal an. Es liegt zentral in der Stadt und ist leicht zu finden.

Dazu sagt Lena Odell, kinder- und jugendpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion:

„Wir wollen das Kinder- und Jugendrathaus direkt von der Straße erreichbar im Münchner Rathaus verorten. So zeigen wir, dass wir jungen Menschen auf Augenhöhe begegnen und ihre Themen genauso ernst nehmen wie die der Erwachsenen. Das Kinder- und Jugendrathaus soll nicht ein rein konzeptueller Gedanke sein, sondern das ,junge Rathaus‘ direkt im Rathaus.“