Kinder- und Jugendrathaus: Neues Logo und neue Anlaufstelle

Bürgermeisterin Verena Dietl hat heute die Gewinnerin des Logo-Wettbewerbs für das Kinder- und Jugendrathaus vorgestellt. Von Ende Dezember bis Mitte Februar wurden im Rahmen des Wettbewerbs Ideen eingereicht, über die abgestimmt werden konnte. Gewonnen hat der Entwurf von Lena Brack.

„Wir freuen uns, dass unser Logo von Kindern und Jugendlichen entworfen wurde – wir kümmern uns um Kinder- und Jugendbeteiligung, und das fängt beim Logo an. Auch mit unserem neuen Laden als direkte Anlaufstelle können Wünsche jetzt noch besser eingebracht werden“, sagt Bürgermeisterin Verena Dietl, bei der das Kinder- und Jugendrathaus angesiedelt ist.

„Neuer Auftritt, neuer Laden und bessere Ansprechbarkeit – wir freuen uns, dass wir noch besser für die Kinder und Jugendlichen da sein können: Ab April sind wir Dienstag bis Donnerstag nachmittags in unserem neuen Laden ansprechbar. Und auch per WhatsApp erreichbar. Wir machen alle Kanäle für die Kinder und Jugendlichen auf und bringen ihre Anliegen auf den Weg“, sagt Maria Deingruber, Leiterin des Kinder- und Jugendrathauses.

Das Kinder- und Jugendrathaus steht allen Kindern und Jugendlichen in München unter 21 Jahren offen. Es ist für Wünsche und Anliegen ansprechbar, kümmert sich und vermittelt. Die Anlaufstelle vertritt Interessen von Kindern und Jugendlichen öffentlich, lässt sie in verschiedene Handlungsfelder einfließen und leitet wichtige Umsetzungsschritte ein. Öffnungszeiten des Ladens im Rathaus, Landschaftstraße (Marienhofseite), neu ab April: Dienstag bis Donnerstag 14 bis 16.30 Uhr und nach Vereinbarung. Whatsapp-Nummer: 01525-7984461.

Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter https://stadt.muenchen.de/infos/kinderundjugendrathaus.html.