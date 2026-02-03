Kinderball der Damischen Ritter 2026 am 15.02.2026 im Löwenbräukeller München

Ritter, Prinzessinnen, Piraten, Feen und alle kleinen Faschingshelden aufgepasst!

Der Kinderball der Damischen Ritter lädt ein zu einem unvergesslichen Faschingsabenteuer für die ganze Familie – bunt, laut, fröhlich und voller Spaß!

🏰 Münchens schönster Kinderball am Hofe von Herzog Kasimir begeistert mit Tanz, Spielen, Musik und ganz viel guter Laune. Gemeinsam mit den Moderatoren der Tanzschule Neubeck, Herzog Kasimir und seinen Rittern wird gefeiert, was das Zeug hält.

✨ Eine Schminkfee sorgt dafür, dass alle Kinder noch fantastischer aussehen!

🍽️ Für hungrige Abenteurer steht ein reichhaltiges Buffet bereit – damit die Energie fürs Feiern nicht ausgeht.

📍 Ort: Löwenbräukeller, Stiglmaierplatz

🕛 Einlass: ab 12:00 Uhr

🕐 Beginn: ab 13:00 Uhr

🎟️ Eintritt: 19 Euro

👶 Kinder bis einschließlich 3 Jahre: freier Eintritt!

🎫 Tickets gibt’s auf München Ticket

Freut euch auf lustige Stunden, strahlende Kinderaugen und beste Faschingsstimmung!

Herzog Kasimir und die Damischen Ritter freuen sich auf euer zahlreiches Kommen! 🥳🎶⚔️