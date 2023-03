Kinderbetreuung muss weiter gebührenfrei bleiben

Gute Qualität vor privatwirtschaftlichen Interessen

Das Ziel der SPD/Volt-Fraktion ist es weiterhin, Kinderbetreuung gebührenfrei oder stark vergünstigt anzubieten – und gleichzeitig gute Qualität vor privatwirtschaftliche Interessen zu stellen. Im heutigen Kinder- und Jugendhilfeausschuss hat die Fraktion deshalb beantragt, dass bei der Ausarbeitung des Defizitausgleichssystems für Kindertagesstätten geprüft wird, ob ein geringer Betrag von den privaten Anbietern für die Abgeltung des unternehmerischen Risikos behalten werden kann.

Dazu sagt Julia Schönfeld-Knor, bildungspolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion:

„Wir verstehen, dass private Träger Rücklagen für Investitionen brauchen und unterstützen das mit unserem Antrag. Gleichzeitig soll das nur in geringem Umfang möglich sein. Denn es muss vermieden werden, dass Kinderbetreuung rein wirtschaftlichen Interessen dient. Mit Defizitverträgen könnten alle Träger, auch die gewinnorientierten, weiter bezahlbare Krippenplätze und kostenlose Kindergartenplätze anbieten.“

Hintergrund

Weitgehende Gebührenfreiheit an Kindertagesstätten sorgt für Bildungsgerechtigkeit und entlastet Münchner Familien. Nach einem Urteil des Münchner Verwaltungsgerichts soll eine Umwandlung des Zuschusssystems der Münchner Förderformel in einen Defizitzuschuss eine soziale Gebührengestaltung weiter ermöglichen. Die Stadt wird den Trägern dabei zusichern, mögliche Defizite zu übernehmen. Eine Gesetzesänderung im BayKiBiG auf Landesebene wäre der rechtlich sicherste Weg, im Münchner Familien dauerhaft zu entlasten und allen Kindern gleiche Startchancen zu ermöglichen. Doch mehrere Vorstöße seitens der SPD hat die CSU-geführte Landesregierung stets abgelehnt. Keine Stadt in Bayern investiert so viel in eine vielfältige Trägerlandschaft mit geringen Gebühren wie München. Meist gibt es woanders nur die wirtschaftliche Jugendhilfe als Möglichkeit die hohen Gebühren zu reduzieren.

Münchenweit gibt es derzeit 46.000 Plätze, davon 35.000 (76 Prozent) im gebührenreduzierten System. Für 0 bis unter Dreijährige bezahlen Eltern höchstens 161 Euro, Drei- bis Sechsjährige sind kostenfrei. Damit die Plätze zu diesen Konditionen angeboten werden können, bezahlt die Stadt 56 Millionen Euro im Jahr als Zuschuss an die Träger. Diese Entlastung geht auf einen Antrag der SPD-Fraktion zurück. Für die Kinder, die im gebührenreduzierten System keinen Platz gefunden haben und deren Eltern nicht das erforderliche Einkommen haben, zahlt die Stadt neun Millionen Euro pro Jahr wirtschaftliche Jugendhilfe. Zusätzlich fließen 80 Millionen Euro jährlich an freiwilligen städtischen Leistungen für bessere Qualität und mehr Bildungsgerechtigkeit an die geförderten Träger.