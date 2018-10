Kinderbetreuung wird weiter ausgebaut

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der sogenannten Großtagespflege ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Das Angebot wuchs von 28 Standorten im Jahr 2014 auf 68 Großtagespflegestellen im Jahr 2017. Die Zahl der Betreuungsplätze stieg in diesem Zeitraum von 279 auf 580 Plätze. Bis Ende 2018 werden voraussichtlich bis zu weitere 300 Plätze geschaffen. Für das erste Quartal 2019 sind bereits rund 80 Plätze in der konkreten Planung. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Vollversammlung hat der Kinder- und Jugendhilfeausschuss jetzt eine Personalausweitung für den Bereich Kindertagesbetreuung im Stadtjugendamt um 9,75 Vollzeitstellen beschlossen.

Die Münchner Großtagespflege bietet ein individuelles Betreuungskonzept für Kinder bis 14 Jahre. Großtagespflegestellen werden in München von selbstständigen Tagesbetreuungspersonen, aber auch zunehmend zum Beispiel von Vereinen, Unternehmen oder auch Hochschulen betrieben. Die Großtagespflege beinhaltet Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Sie orientiert sich am Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz und an den Qualitätsstandards der Münchner Kindertagespflege. Großtagespflege bedeutet in der Regel, dass sich zwei Tagesbetreuungspersonen zusammenschließen und gemeinsam in geeigneten, kindgerechten Räumen bis maximal zehn gleichzeitig anwesende Kinder betreuen. Jede Großtagespflege wird vom Stadtjugendamt München fachlich betreut und begleitet. Wer eine Großtagespflege eröffnen möchte, arbeitet daher auf der Grundlage des Münchner Rahmenkonzeptes eng mit dem Stadtjugendamt zusammen. Eine Großtagespflege kann von pädagogischen Fachkräften wie Erzieherinnen und Erziehern oder von Tagesbetreuungspersonen mit Zertifikat des Bundesverbandes für Kindertagespflege e.V. geleitet werden. Für die Ausbildung zur Tagesbetreuungsperson in der Großtagespflege bietet das Sachgebiet Kindertagesbetreuung ein Qualifizierungsprogramm an. Wer eine Großtagespflege eröffnen möchte, muss neben der beruflichen Qualifikation kindgerechte Räumlichkeiten anbieten und ein pädagogisches Konzept vorlegen. Neben der Großtagespflege bietet das Stadtjugendamt auch das Angebot „Kindertagespflege in Familien“ an. Diese familienähnliche Betreuungsform, bei der eine pädagogische Fachkraft bis maximal fünf Kinder im eigenen Haushalt betreut, zeichnet sich durch eine individuelle Förderung und eine hohe zeitliche Flexibilität aus. Weitere Informationen zum Thema Kindertagesbetreuung finden sich unter http://t1p.de/bafx.