Kinderbuchlesung „Ratz und Mimi“ in der Stadtbibliothek Sendling

Am Donnerstag, 27. Juni 2019, liest die beliebte Kinderbuchautorin Franziska Gehm aus ihrem neusten Buch.

Beginn der Lesung ist um 16.00 Uhr und eingeladen sind Kinder ab 6 Jahren.

Faultier Ratz macht seinem Namen alle Ehre. Am liebsten ratzt er, und zwar den ganzen Tag!

Doch dann zieht Motte Mimi bei ihm ein. Schluss mit Schnarch! Mimi dreht das Radio laut – und Ratz fällt vom Baum. Mitten hinein in ein großes Abenteuer, in dem ausgerechnet ER zum Held wird!

Kostenlose Eintrittskarten gibt es in der Stadtbibliothek Sendling