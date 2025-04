Kinderhand in Türe eingeklemmt – Lerchenau

Die Feuerwehr München hat am Dienstagnachmittag ein Kind befreit. Es war mit einer Hand in einer Brandschutztüre eingeklemmt. Ein fünfjähriges Mädchen war, aus bisher ungeklärten Gründen, mit der Hand auf der Scharnierseite zwischen die Türe und die Türzarge gekommen und stecken geblieben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnten das Mädchen schnell aus ihrer misslichen Lage befreien. Die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges sicherte den Türspalt mit Holzkeilen. Es gelang den Einsatzkräften, die Öffnung mithilfe eines Brechwerkzeugs so weit zu vergrößern, dass das Mädchen ihre Hand wieder herausziehen konnte.

Die Besatzung des ebenfalls anwesenden Rettungswagens konnte schnell Entwarnung geben. Das Kind blieb unverletzt.