Kinderkonzert mit Tom & Heiner am 9.12.2023 auf dem Tollwood Winterfestival

„Tom & Heiner“ machen den Hexenkessel auf dem Tollwood Winterfestival zu ihrer Bühne – Kinderkonzert am 9. Dezember – Eintritt frei

MÜNCHEN. So macht Musik der ganzen Familie Spaß: „Tom & Heiner“ singen am Samstag, 9. Dezember, von Freundschaft, Tieren und „Plitsch, Platsch“. Die leidenschaftlichen Musiker aus dem Münchner Umland wollen den Kindern ihre Liebe zur Musik weitergeben und das Interesse in ihnen wecken. Völlig unkompliziert und entspannt läuft ihr Konzert ab, bei dem sie ihre eigenen und gecoverte Lieder spielen. Um 14 Uhr bringen sie im Hexenkessel Kinder und Eltern dazu mitzusingen, mitzutanzen und Spaß zu haben.

Am selben Tag basteln die kleinen Tollwood-Fans im Kinderzelt Weihnachtsbaumschmuck oder kleine Geschenke. Und beim Lilalu-Schnuppertag von 13 bis 18:30 Uhr lässt sich ein verblüffender Zaubertrick lernen oder als Clown für Schabernack sorgen. Abends heißt es dann um 18:40 Uhr im Kinderzelt: Gute Nacht! Hier gibt‘s Geschichten – mal gelesen, mal gesungen, mal getanzt. Manche zum Zuhören, manche zum Mitmachen. Der Eintritt in das Kinderzelt und zum Kinderkonzert ist frei. Die Aktionen eignen sich für Kinder von vier bis zwölf Jahren. Für die ganz Kleinen gibt es zudem eine eigene Spielecke.

Kinderkonzert im Hexenkessel „Tom & Heiner“

Sa 9.12. | 14 – 15:30 Uhr

Lilalu-Schnuppertag im Kinderzelt

Sa 9.12. | 13 – 18:30 Uhr

Für alle Kinder-Veranstaltungen gilt: Eintritt frei!