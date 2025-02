Kindermuseum an neuem Standort eröffnet

An seinem neuen Standort in der Messestadt Riem konnte Oberbürgermeister Dieter Reiter jetzt gemeinsam mit Kulturreferent Anton Biebl und Kommunalreferentin Jacqueline Charlier das Kindermuseum München eröffnen. Nach fast 30 Jahren in dem als Provisorium gedachten Standort am Starnberger Flügelbahnhof hat das Kindermuseum München nun in der Messestadt Riem seine endgültige Heimat in einem städtischen Gebäude an der Willy-Brandt-Allee 10 gefunden. Entstanden ist ein heller und freundlicher Ort, der in jeder Hinsicht auf die Bedürfnisse der jungen Besucher*innen abgestimmt ist: mit großzügigen Ausstellungs- und Workshopflächen, viel Platz zum Ankommen, Mitmachen und Verweilen, einem Kinder-Café und sogar einer kleinen Freifläche. Mit der U2 Richtung Messestadt Ost (Haltestelle Messestadt West) ist das Kindermuseum München in nur 20 Minuten vom Hauptbahnhof München erreichbar. Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Räume für Kinder und Familien sind gerade in der dicht besiedelten Stadt von großer Bedeutung. Das Kindermuseum München ist hier ein wichtiger realer Begegnungs- und Erfahrungsort. Der neue, attraktive Standort bietet noch mehr Möglichkeiten, Themen kindergerecht zu vermitteln und Platz für eigenes Entdecken zu schaffen. Die Landeshauptstadt München setzt mit dem neuen Standort ein weiteres, starkes Zeichen für eine kinderfreundliche Stadt.“ Kulturreferent Anton Biebl: „Das Kindermuseum ist ein Ort des Erlebens und Begreifens. Kinder können dort mit allen Sinnen Erfahrungen sammeln, sich miteinander austauschen, Neues erfahren und Zusammenhänge verstehen. Und sie dürfen auch selbst ihr Museum aktiv mitgestalten und über Inhalte mitbestimmen. Dank der Verdopplung der Fläche gibt es nun auch noch mehr Möglichkeiten, das Museum als Ort der kulturellen Bildung für große und kleine Entdecker*innen erfahrbar zu machen.“ Kommunalreferentin Jacqueline Charlier: „Als städtischer Immobilienverwalter ist es uns gelungen, eine langfristige, neue Heimat für das Kindermuseum zu finden. Das Gebäude in der Willy-Brandt-Allee 10 hat sich zum richtigen Zeitpunkt durch seine offene und sehr spezielle Bauweise für eine Nutzung durch das Kindermuseum angeboten. So hat das ehemalige Bauzentrum seinen perfekten Mieter gefunden und der Umzug in ein städtisches Haus sichert die Zukunft dieser Münchner Institution dauerhaft.“ Weitere Informationen unter www.kindermuseum-muenchen.de. Der Eintritt am Eröffnungswochenende ist kostenlos.