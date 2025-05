Kinderwagen in Brand – Nymphenburg

Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften ist bei einem Brand in einem Wohnheim im Einsatz gewesen. Glücklicherweise endete der Einsatz ohne Verletzte.

Mehrere Anrufe erreichten die Leitstelle am Sonntagabend zu einem Brand in der Wotanstraße. Die Anrufenden berichteten, dass das Treppenhaus verraucht und eine Flucht nicht möglich sei. Daraufhin wurden sie von den Disponenten aufgefordert, in den Wohnungen zu bleiben.

Die anfahrenden Rettungskräfte wurden über die Meldungen aus dem siebenstöckigen Mehrparteienhaus informiert. Bei Eintreffen wurde umgehend ein Löschangriff vorbereitet. Zudem kontrollierten mehrere Trupps das Gebäude. Ein Kinderwagen war im zweiten Obergeschoss in Brand und sorgte für die Rauchentwicklung. Allerdings war bei Eintreffen der Feuerwehr das Feuer bereits erloschen. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das gesamte Treppenhaus entraucht. Die Wohnungen blieben frei von Brandrauch. Da die Bewohnerinnen und Bewohner den Anweisungen der Rettungskräfte folgten, kam niemand zu Schaden.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei.