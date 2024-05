Kino am Olympiasee startet mit tollen Highlights in die Saison 2024

Sm 16. Mai öffnet das Münchner OpenAir KINO AM OLYMPIASEE zum 16. Mal die Pforten. Mit täglich bis zu vier Shows und jeder Menge fantastischer Neuerungen startet KINO AM OLYMPIASEE in eine Saison der Superlativen: Mehr als 350 Shows in vier Monaten, ein noch schönerer Dschungel-Biergarten direkt am Olympiasee, sechs neue LED Screens für mehr Entertainment.

Reinhard Strasser, Veranstalter: „Wir sind total aufgeregt. Dieses Jahr ist KINO AM OLYMPIASEE schöner als je zuvor. Ob Groß oder Klein: Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste und werden sie bestens unterhalten.“

Die Neuerungen in 2024:

Mehr Live-Shows: Michael Mittermeier mit seinem Lucky Punch Comedy Club, Ko Bylanzkys Poetry Slam Sommernächte, Andi Prielmaiers Bayerisches Outdoor Film Festival.

Mehr Shows für Kinder: FamilyOpenAir ist jedes Wochenende der beliebteste Platz Münchens für Familien mit Kindern.

Mehr Filme in Originalversion: Zwanzig Prozent aller Vorabend- und Abendshows werden im englischen Original gezeigt. KINO AM OLYMPIASEE ist vor Ort zweisprachig und hat eine englischsprachige Website.

Mehr Fußball: Die EURO24 kommt nach München! Im Rahmen unseres Premium Public Viewings werden die besten Spiele des Turniers auf der großen Leinwand ausgestrahlt. In gepflegter Atmosphäre, mit unübertroffener Bildqualität. Vorab läuft das Champions League Finale – mit deutscher Beteiligung!

Mehr Entertainment: Unsere KI-basierten Charaktere Yas und Pum, der Affe, bieten zusätzliche Unterhaltung für Groß und Klein.

Mehr Kommunikation: Lasst uns reden! Wir haben unseren Dschungel-Biergarten neu gestaltet, um noch mehr Begegnungen unserer Gäste untereinander zu ermöglichen.

Patrick Diesing, Veranstalter: „KINO AM OLYMPIASEE will mehr sein als eine Abspielstation für Filme. Wir möchten unseren Gästen eine fantastische Zeit im Olympiapark bieten, mit allem, was dazugehört. Gute Gespräche, leckere Speisen und Getränke, ein traumhaftes Ambiente.“

KINO AM OLYMPIASEE findet jährlich von Mitte Mai bis Mitte September im Olympiapark München statt. Am Fuße des Olympiaturms werden dank mondernster LED-Technologie täglich bis zu vier Shows für Jung und Alt angeboten. Dazu gibt‘s im lauschigen Dschungel-Biergarten direkt am Olympiasee leckeres Bio-Food und spritzige Drinks. Kino am Olympiasee ist Ökoprofit-zertifiziert, vollständig klimaneutral und nutzt Ökostrom der SWM.

„Willkommen im schönsten OpenAir-Kino Deutschlands!“ (Reisereporter 2023)

Infos und Tickets: www.kinoamolympiasee.de

Das Programm der ersten Wochen: