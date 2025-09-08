Kino, Mond & Sterne: Cineastisches Finale zum Ende der Open-Air-Kino-Saison 2025

In der letzten Woche der Open-Air-Kino-Saison im Münchner Westpark lädt Kino, Mond & Sterne zum cineastischen Finale. Vom 9. bis 13. September erwarten Kinofans nochmal ein Programm voller Filmhighlights: die Kinopremiere von OKTOBERFEST 1905 mit Filmteam vor Ort, das neue Abenteuer AUSGSTING. von den Wittmann-Brüdern sowie der Michael ‘Bully’ Herbigs Western-Spektakel DAS KANU DES MANITU. Mit Humor, Spannung und großen Gefühlen lässt Kino, Mond & Sterne den Sommer 2025 ausklingen.

„Mit einem cineastischen Finale inklusive einer besonderen Premiere und großartigen Gästen, verabschieden wir uns für dieses Jahr. Ein großes Dankeschön geht an unser Publikum, das uns durch Sonne, Regen und alles dazwischen begleitet hat. Wir danken ebenso der Stadt München dafür, dass wir die einzigartige Seebühne im Westpark nutzen und den Münchner Kultursommer bereichern durften. Schon jetzt freuen wir uns auf die nächste Saison – wenn es im Westpark wieder heißt: „Licht aus! Film ab!“, damit verabschieden sich Organisator und Gründer Peter Mopils und das ganze Kino, Mond & Sterne-Team.

Dienstag, 9. September – AUSGSTING. (dt. m. engl. UT)

Filmteam zu Gast

Nach dem Überraschungserfolg AUSGRISSN! präsentieren die Wittmann-Brüder mit Wolfgang „Gangerl“ Clemens ihren neuen Film.

Wer träumt nicht davon, dem hektischen Alltag zu entfliehen und wahre Freiheit zu erleben? Doch was bedeutet Freiheit wirklich?

Filmemacher Julian Wittmann begibt sich auf die Suche nach einer Antwort – gemeinsam mit Wolfgang „Gangerl“ Clemens: ein bayrisches Original, über 80 Jahre alt, seit fast 40 Jahren ausgestiegen und mit seinem Segelboot „Bavaria“ auf den Weltmeeren unterwegs.

Drei Monate lang begleitet Julian den faszinierenden Abenteurer, taucht in die Welt eines Aussteigers ein und erkennt, dass einem das Paradies nicht einfach geschenkt wird.

AUSGSTING. ist das Porträt eines kantigen Freigeistes und zugleich ein Reiseabenteuer zweier bayrischer Originale, die trotz gemeinsamer Träume kaum unterschiedlicher sein könnten.

Freitag, 12. September – OKTOBERFEST 1905

Kinopremiere mit Filmteam vor Ort

Nach dem preisgekrönten Erfolg von Oktoberfest 1900 folgt nun fünf Jahre später die mit Spannung erwartete Fortsetzung: OKTOBERFEST 1905. Gemeinsam mit dem Filmteam feiert Kino, Mond & Sterne die Kinopremiere – alle vier Teile an einem Abend – und wirft einen historischen Blick auf die Wiesn und ihre Machenschaften.

München, 1905: Curt Prank sichert sich mit der Bierburg und der Fusion mit Deibel Bräu der Familie Hoflinger eine führende Rolle unter den Großbrauern. Doch familiäre Konflikte, Intrigen und ein geheimnisvoller Rivale bedrohen Bierburg, Ehe und Liebe. Inzwischen beginnt Colina nach ihrer Haft ein neues Leben als Sängerin im Wirtshaus Deutsche Eiche, während Maria Hoflinger weiterhin in der Psychiatrie leidet. OKTOBERFEST 1905 – ein bayerisches ‘Game of Thrones’ mit mitreißender Filmmusik von DREIVIERTELBLUT.

Danke an VIOLET PICTURES, der ARD und dem Bayerischen Rundfunk, die diesen besonderen Abend möglich machen.

Samstag, 10., 11. und 13. September – DAS KANU DES MANITU

Abschlussfilm

Apachenhäuptling Abahachi (Michael Bully Herbig) und sein Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) setzen sich unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit ein – bis eine hinterlistige Bande sie in eine Falle lockt, um das legendäre „Kanu des Manitu“ zu erlangen. Nur dank ihres treuen Gefährten Dimitri (Rick Kavanian) und Mary (Jasmin Schwiers) entkommen sie knapp und stürzen sich in ihr bislang größtes Abenteuer, das voller Missverständnisse, skurriler Wendungen und überraschender Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens steckt.

Mehr unter: www.kino-mond-sterne.de

Interviews mit den Gästen oder Organisatoren gerne auf Anfrage.

Kino, Mond & Sterne-Programm bis zum Ende der Saison 2025

Di. 9.9. AUSGSTING. (dt. m. engl. UT) Filmteam zu Gast Mi. 10.9. DAS KANU DES MANITU Do. 11.9. DAS KANU DES MANITU Fr. 12.9. OKTOBERFEST 1905 Kinopremiere mit Filmteam vor Ort Sa. 13.9. DAS KANU DES MANUTU Abschlussfilm

Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Tickets & Informationen