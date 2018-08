KINO, MOND & STERNE: Die Highlights der kommenden zwei Wochen

Für Filmliebhaber: DIE KINO, MOND & STERNE KURZFILMNACHT

Publikumswunsch: WEIT. DIE GESCHICHT VON EINEM WEG UM DIE WELT

Let’s do the time warp again: THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

Taschentücher empfohlen: WUNDER

Dancing Queens aufgepasst!: MAMMA MIA + MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

München, 03.08.2018 – Auf der Seebühne im Münchner Westpark ist es im Vergleich zur Innenstadt angenehm kühl. Genau der richtige Ort, um die heißen Sommernächte draußen zu genießen und das am besten inklusive großem Kino und kühlen Getränken am See. Fünf Highlights der kommenden zwei Kino-Wochen im Detail:

Lässt Filmliebhaber-Herzen höher schlagen:

DIE KINO, MOND & STERNE KURZFILMNACHT (Mi., 08.08.)

KINO, MOND & STERNE zeigt traditionell Kurzfilme, die man nur selten zu sehen bekommt. Diesmal kommen international und national ausgezeichnete Kurzfilme in ihrer gesamten Bandbreite auf die Leinwand im Westpark – von künstlerisch wertvoll bis lustig skurril, von philosophisch bis einfach nur spontan. Diese Kurzfilme sind Filmkunst fernab vom Hollywood Mainstream und von Daily Soaps. Die Kurzfilmnacht ist eine Kooperation mit dem Internationalen Kurzfilmfestival in Dresden, das 1989 gegründet wurde und inzwischen eines der wichtigsten Kurzfilmfestivals Europas ist. Unterstützt wird die Kurzfilmnacht von der Filmförderungsanstalt FFA.

Aufgrund der extrem großen Publikumsnachfrage nochmal im Programm:

WEIT. DIE GESCHICHT VON EINEM WEG UM DIE WELT (Fr. 10.08.)

Zu zweit zogen Patrick und Gwen im Frühling 2013 von Freiburg gen Osten los, um dreieinhalb Jahre und 97.000 Kilometer später zu dritt aus dem Westen wieder nach Hause zu kehren. Ohne zu fliegen und mit einem kleinen Budget in der Tasche erkundeten sie die Welt, stets von Neugierde und Spontanität begleitet. Im Mittelpunkt der Reise stand dabei immer die unmittelbare Nähe zu den Menschen und der Natur. Das Pärchen bereiste per Anhalter Länder wie Tadschikistan, Georgien, Iran, Pakistan, China und die Mongolei. Von Japan ging es mit einem Frachtschiff nach Mexiko. Nach der Geburt von Sohn Bruno fuhren sie mit einem alten VW-Bus durch Mittelamerika.

Wer diesen Film sieht, packt in Gedanken bereits den Rucksack.

Let’s do the time warp again:

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (OV, Mi., 15.08.)

Dieser Film hat Tradition bei KINO, MOND & STERNE. Selbst nach über 40 Jahren Laufzeit soll es noch Leute geben, die mit Sweet Transvestite Frankies Praktiken noch nicht vertraut sind. Die Zuschauer erwartet – aktiv oder passiv – ein Abend inklusive Dessous und Strapse, High-Heels und Korsett, Lidstrich und Rouge und vor allem großartigen Schauspielern und legendäre Musik. Dieser Abend steht unter dem Motto: „Don’t dream it! BE IT!“

Taschentücher empfohlen:

WUNDER (Do. 16.08.)

Aufgrund der sehr großen Nachfrage hat KINO, MOND & STERNE seine „Nacht des noch unbekannten Films“ WUNDER gewidmet.

August Pullman kann nach 27 Operationen wieder sehen, hören und atmen und ist eigentlich ein ganz normales Junge. Jedoch sieht er nicht so aus, wie alle anderen Kinder. Als Auggie zum ersten Mal auf eine normale Schule geht, stellt das ihn und seine Familie vor größere Herausforderungen als gedacht und ändert das Leben aller von Grund auf …

Dancing Queens aufgepasst!

DIE ABBA-NACHT. MAMMA MIA (Sing-Along-Version) + MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN (Fr., 17.08.)

Die Abba-Nacht bietet Dancing Queens und ihren Fernandos dieses Jahr gleich ein doppeltes MAMMA MIA! Der erste Teil der Nacht fordert das Publikum in der Sing-Along-Version zum Mitsingen auf. Im zweiten Teil der Nacht gibt es mit MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN ein Wiedersehen mit allen Stars des Originals, zuzüglich einiger Neuzugänge, denn zu jeder Rolle gibt es ein jüngeres Pendant. Zehn Jahre nach dem Welterfolg MAMMA MIA! gibt es also die Fortsetzung des Kultfilm-Musicals inklusive Cher, die als Überraschungsgast mit „Glitzer im Blut“ für ordentlich Glamour auf der griechischen Insel sorgt.

