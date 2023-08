KINO, MOND & STERNE feiert den Münchner Sommer mit der ganzen Bandbreite, die Kino bieten kann

Der Sommer ist endlich zurück und Kino Mond & Sterne startet bei bestem Wetter mit allem, was Open-Air-Kino zu bieten hat, in die zweite August-Hälfte.

Ob Action mit Ethan Hunt und Indi (Mission: Impossible – Dead Reckoning, Teil Eins bzw. Indiana Jones und das Rad des Schicksals), absoluter Kult mit Frank N. Furter (The Rocky Horror Picture Show), ungewöhnlichen Lebenswegen mit Oppenheimer oder auch Whitney Houston oder ein Abend ganz in Pink mit Barbie – das breitgefächerte Programm möchte jedem Kinofan etwas bieten.

Besondere Highlights widmen sich der Natur und dem Meer:

GREEN SCREEN TOUR 2023

So., 20.08.2023

Das internationale Naturfilm Festival GREEN SCREEN geht jetzt wieder deutschlandweit mit einer Auswahl der besten Naturfilme des Jahres auf Tour. Die Seebühne im Münchner Westpark hat sich als Festival-Spielort bereits fest etabliert. Das größte Besucherfestival für Naturfilme Europas zieht jedes Jahr zehntausende Gäste an und ist inzwischen ein wichtigster Treffpunkt der deutschsprachigen Naturfilmszene. GREEN SCREEN Festivaldirektor ist TERRA X-Moderator Dirk Steffens.

Acht ausgezeichnete Filme zeigen die Vielfalt und Weltklasse des Green Screen Festival-Programmes: Von der Texas Wildlife Story über faszinierende Unterwasserwelten in den Niederlanden bis zum Kampf junger indigener Aktivisten gegen brutale Abholzung in Kanada – für jeden Naturfilm-Begeisterten ist Neues und Ungesehenes dabei. Die Bandbreite reicht von mystischen Naturszenerien, magischen Momente der Tierfotografie, die nur mit neuester Technik zeigen, was für das menschliches Auge unsichtbar ist, die sagenhaften Baumeisterleistungen der Spechte bis zur großen Welt der kleinen Tiere im Gemüsegarten.

Details unter: www.greenscreen-festival.de

Preview. FISHERMAN’S FRIENDS 2 – EINE BRISE LEBEN

Di. 22.08.2023

Zwei Tage vor dem offiziellen Kinostart läuft die heiß erwartete Fortsetzung zum Publikumshit FISHERMAN’S FRIENDS, als PREVIEW bei Kino, Mond & Sterne.

Auf einen kometenhaften Aufstieg im Musikgeschäft folgt der Fall: Noch vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums gehen den „Fisherman’s Friends“ auf der Bühne die durch. Der Plattenvertrag ist futsch. Doch so schnell geben die singenden Seebären nicht auf. Sie ergattern sich einen Platz auf dem legendären Glastonbury Festival – als Vorband von Megastar Beyoncé! Das könnte der internationale Durchbruch sein, aber ist es auch das Richtige für die Band oder sind singenden Fischer womöglich im heimischen Cornwall doch besser aufgehoben?

SALTWATER SURF MOVIE NIGHT. FEMALE STORIES (OV)

So. 27.08.2023

Female Stories im Surfsport, von Dokumentationen bis hin zu Fiktionen: Dieses Jahr dreht sich die Saltwater Surf Movie Night um Female Stories.

Nach dem 45-minütigen Hauptfilm „Femme Ocean“ folgen die Kurzfilme AMBLE und THE PHYSICS OF NOSERIDING – und MADRE MAR sowie FIFTH TIDE feiern im Rahmen der Film-Tour ihre KINO-PREMIERE. Alle Kurzfilme thematisieren den Feminismus im männerdominierten Surfsport und wie sich die Frauen mit vielen Herausforderungen dennoch an die Spitze surfen.

FEMME OCEAN porträtiert fünf Frauen aus Portugal, Marokko und Sri Lanka, die sich in einen lange von Männern dominierten Sport verliebt haben. Sie sind Pionierinnen, Sportlerinnen, Abenteurerinnen, Aktivistinnen und Künstlerinnen und teilen durch das Surfen eine tiefe Verbundenheit mit dem Meer.

Im diesem preisgekrönten Kurzfilm AMBLE hält Seth Hughes die unverwechselbaren Longboard Skills von Izzy Henshall fest. Der Film hat beim London Surf Film Festival den Preis für den Besten Kurzfilm erhalten. Er beschreibt den Film als eine Ode an das Longboard Stil.

Noseriding ist einer der Höhepunkte des Surfens, teils Strömungsdynamik, teils Magie. Aber wie funktioniert dieser beeindruckende Move eigentlich? THE PHYSICS OF NOSERIDING geht dieser Frage nach. Namaalas lädt den Zuschauer ein, das Gefühl des Schwebens mitzuerleben, wenn sich Welle, Board und Surferin perfekt vereinen.

Raquel Gasper, Meeresbiologin, Mutter und Mitbegründerin der portugiesischen Non Profit Organisation Ocean Life, ist auf einer Reise zum Schutz und zur Wiederherstellung von Seegraswiesen. In Patagoniens MADRE MAR arbeitet sie mit einer Gruppe einheimischer Fischerinnen an der Wiederherstellung dieses wichtigen Teils des Ökosystems, der Lebensraum für Meerestiere und gleichzeitig zehn Prozent des im Ozean gebundenen Kohlenstoffs beinhaltet.

FIFTH TIDE erzählt die Reise zweier Frauen, die sich den größten Wellen ihres Lebens stellen. Winterswells, donnernde Brandung, scharfe Riffe, das Paddeln gegen die Wellen und der Kampf und die Freude, die damit einhergeht. Es ist eine rohe, authentische Dokumentation über das Leben von Christina und Lena in einem portugiesischen Winter.

Das Programm dauert ungefähr 120 Min., der Eintritt beträgt 13 Euro, alle Filme werden in der Original-Version gezeigt.

Weitere Infos unter: https://saltwater-shop.com/pages/surf-movie-night

Das Kino, Mond & Sterne-Programm in der zweiten August-Hälfte

(14. – 31.08.2023)

Mo. 14.08. Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody Di. 15.08. No Hard Feelings Mi. 16.08. Int. Ocean Film Tour Vol. 9 (OmU) Do. 17.08. Mission: Impossible – Dead Reckoning, Teil Eins Fr. 18.08. Oppenheimer Sa. 19.08. The Rocky Horror Picture Show (OV) So. 20.08. Green Screen Tour 2023 Mo. 21.08. European Outdoor Film Tour (OmU) Di. 22.08. Preview. Fisherman’s Friends 2 – Gegen den Wind, auf das Leben! Mi. 23.08. Asteroid City Do. 24.08. Barbie Fr. 25.08. Indiana Jones und das Rad des Schicksals Sa. 26.08. Live in Cartooncert. Sting Illustrated So. 27.08. Saltwater Surf Movie Night. Female Stories (OV) Mo. 28.08. Barbie Di. 29.08. Int. Ocean Film Tour Vol. 9 (OmU) Mi. 30.08. Barbie (OmU) Do. 31.08. tba

Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Die Kino, Mond & Sterne-Saison geht dieses Jahr bis zum 09.09.2023.

Allgemeines zu Kino, Mond & Sterne