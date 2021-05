Kino, Mond & Sterne: Protagonisten und Filmemacher präsentieren Eröffnungsfilm „Verplant“ am 29. Mai persönlich

Am kommenden Samstag (29. Mai) startet Kino, Mond & Sterne in die Open-Air Kino-Saison 2021 und begrüßt gleich zum Eröffnungsfilm interessante Gäste.

Die beiden Protagonisten und Filmemacher Tobias „Otti“ John und Matthias „Keule“ Schneemann werden dem Publikum ihren Film „Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“ persönlich auf der Seebühne im Münchner Westpark präsentieren. Zudem stehen sie den Kinobesuchern Rede und Antwort und gewähren so spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Immer wieder junge Filmemacher einzuladen, ist den Organisatoren von Kino, Mond & Sterne ein besonderes Anliegen. Die erfrischende Interaktion, die dabei mit dem Publikum entsteht, macht Kino auf eine andere Art erlebbar und bereichert den Filmabend für Cineasten und Filmemacher gleichermaßen.

Zum Film

„Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“

Sie sind untrainiert und unaufhaltsam – und sie haben einen ehrgeizigen Plan: Von Heiligenstadt in der Mitte Deutschlands aus wollen Otti und Keule entlang der alten Seidenstraße 15 Länder durchqueren und bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt im Süden Vietnams fahren; mit dem Fahrrad. Die beiden starten vergleichsweise unfit im Rekordsommer 2018 auf ihren brandneuen Rädern in ein Abenteuer, das sie über den Balkan ans Schwarze Meer, durch die Türkei, den Iran, Zentralasien und China bis zu ihrem Ziel Vietnam führt. Nicht immer läuft alles glatt. In den zehn Monaten ihrer Tour bezwingen sie Wüsten und Berge, kämpfen gegen Hitze und Kälte und jede Menge Bürokratie.

„Verplant“ ist kein Film voller malerischer Sonnenuntergänge, philosophischer Erkenntnisse und ultimativer Lebensweisheiten. Es ist vielmehr ein Film über zwei ganz normale Typen, die sich mit viel Galgenhumor und einer wunderbar selbstironischen Art nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie bleiben trotz aller Widrigkeiten mit Spaß bei der Sache und überlisten immer wieder ihren inneren Schweinehund.

Erlebnisreise, D 2020, 113 Min., Regie: Waldemar Schleicher, mit: Tobias Otti John, Matthias Keule Schneemann, FSK: 0

Tickets unter: www.kino-mond-sterne.de

Aktuelle Informationen

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten kann der Ticketverkauf ausschließlich online stattfinden; die Besucherkapazität muss auf etwa ein Fünftel eingeschränkt werden; Ticketrückgabe leider nicht möglich

Die Tickets kosten 9 €, Sondervorstellungen 11 €.

Einlass ab 20:00 Uhr, Programmstart ab ca. 21:15 Uhr

Das bewährte Hygienekonzept aus dem letzten Jahr wurde überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst:

www.kino-mond-sterne.de/neuigkeiten/hygienebestimmungen

Sitzkissen und Decken bitte selbst mitbringen, kein Verleih dieses Jahr

Das sogenannte „Wohnzimmer“ wird auch dieses Jahr regelmäßig über Radio Charivari und den sozialen Medien von Kino, Mond & Sterne verlost.

Newsletter unter: www.kino-mond-sterne.de/newsletter

Aktuelle Informationen auf Facebook: www.facebook.com/KinoMondSterne

Spielplan vom 29. Mai bis 09. Juni 2021

Sa. 29.05. LIVE vor Ort. Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren So. 30.05. Preview. Der Rausch Mo. 31.05. European Outdoor Film Tour – Classics (OmU) Di. 01.06. Faking Bullshit – Krimineller als die Polizei erlaubt! Mi. 02.06. Eine Frau mit berauschenden Talenten Do. 03.06. Preview. Minari – Wo wir Wurzeln schlagen Fr. 04.06. Bohemian Rhapsody Sa. 05.06. Neues aus der Welt So. 06.06. Preview. Der Rausch Mo. 07.06. Best of International Ocean Film Tour (OmU) Di. 08.06. LIVE vor Ort. Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren Mi. 09.06. Preview. Der Rausch

Eine aktuelle Programmvorschau wird regelmäßig veröffentlicht. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Ausführliche Informationen zum Programm unter: www.kino-mond-sterne.de

Das Kino, Mond & Sterne Team freut sich auf den MIT ABSTAND besten Kino-Sommer.

Hintergrundinformationen zu Kino, Mond & Sterne

In seinen 26 Jahren hat sich Kino, Mond & Sterne, Münchens ältestes das Open-Air Kino, fest im Eventkalender der Stadt etabliert. Das Kinoerlebnis mit Picknick-atmosphäre im Westpark gehört zum Münchner Sommer wie das Grillen an der Isar oder das Surfen der Eisbachwelle. Jedes Jahr sichten die Organisatoren etwa 300 Filme und stellen auch unter Berücksichtigung zahlreicher Publikumswünsche ein feinausgewogenes Programm zusammen, das Kino in seiner ganzen Bandbreite von Blockbustern bis zu kleinen Filmkunstjuwelen zeigt.

Der heimliche Star ist bei Kino, Mond & Sterne jedoch die Location selbst. Das besondere Ambiente und die einzigartige Kulisse der Seebühne im Münchner Westpark garantieren einen außergewöhnlichen Kinoabend in der Natur. Die Kombination aus gutem Kino, Atmosphäre und Kulinarik macht Kino, Mond & Sterne zum perfekten Sommer-Event.