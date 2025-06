Kino, Mond & Sterne startet am 19. Juni 2025 in seinen 31. Open-Air-Kino-Sommer

87 Nächte Filmgenuss unter freiem Himmel im Münchner Westpark

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm „die besten Nächte des Jahres“: Ab Donnerstag, den 19. Juni 2025, lädt Kino, Mond & Sterne zu seiner 31. Spielsaison auf die Seebühne im Münchner Westpark ein.

Ganze 87 Abende lang wird Münchens schönstes Open-Air-Kino wieder zum Treffpunkt für Kino- und Picknickfans und alle, die Sommer, Filme und Kultur unter freiem Himmel lieben.

Kino, Mond & Sterne 2025 – ein erster Überblick:

Eröffnungsfilm am 19. Juni

Den Auftakt der Saison macht WUNDERSCHÖNER, einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten 12 Monate. Regisseurin und Schauspielerin Karoline Herfurth führt mit der episodisch erzählten Drama-Komödie ihre Erfolgsgeschichte fort und begleitet vertraute Figuren auf ihrem ganz eigenen Weg zu mehr Selbstakzeptanz und persönlichem Glück.

Kino, Mond & Sterne feiert 30. Geburtstag!

Am 12. Juli 2025 feiert Kino, Mond & Sterne mit dem Kultfilm MAMMA MIA! und dem perfekten Soundtrack seinen 30. Geburtstag.

Das Programm – Vielfalt für alle Sinne

Das Kino, Mond & Sterne-Team hat die letzten zehn Monaten genutzt, um knapp 200 Filme zu sichten und über 100 Filmvorschläge von Besuchern auszuwerten.

Das Resultat: Ein vielseitiges Programm aus Mainstream & Geheimtipps, Komödien & Gefühlskino, großen Blockbustern & kleinen Filmkunstjuwelen. Auch die besonders beliebten Outdoor-Filmreihen EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR, das BANFF

MOUNTAIN FILM FESTIVAL, die INT. OCEAN FILM TOUR und ganz neu die BIKE FILM TOUR sind exklusiv im Programm.

Zahlreiche Filmemacher*innen und Abenteurer*innen werden wieder zu Gast auf der Seebühne sein, um Ihre Produktionen persönlich vorzustellen.

Tickets & Spielplan

Vorverkauf ab sofort unter: www.kino-mond-sterne.de

Der der erste Teil des Spielplans (19. Juni – 16. Juli) ist bereits online.



Das FILMFEST MÜNCHEN zu Gast bei Kino, Mond & Sterne

Vom 1. – 6. Juli 2025 ist Kino, Mond & Sterne erneut offizielle Spielstätte des Internationalen Münchner Filmfests mit Premieren, Welturaufführungen und Stargästen. Die Filme des FILMFEST MÜNCHEN und werden am 18. Juni bekanntgegeben.

Mehr als nur Kino

Neben dem cineastischen Programm bietet Kino, Mond & Sterne auch in dieser Saison wieder kulinarische Highlights, kühle Drinks und entspannte Picknick-Atmosphäre direkt am See.