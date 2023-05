Kino, Mond & Sterne startet am 2. Juni in die Open-Air Kino-Saison 2023

Am Freitag, den 2. Juni 2023 startet Kino, Mond & Sterne in seine 28. Saison. Unter dem Motto „die besten Nächte des Jahres“ verwandelt sich die Seebühne im Westpark wieder in Münchens schönste Freiluftarena. Ganze 100 Nächte lang bietet Kino, Mond & Sterne diesen Sommer Kino in seiner ganzen Bandbreite. Zusätzlich erwarten die Besucher verschiedene Programmpunkte, kulinarischen Köstlichkeiten und vor allem ein unverwechselbares Sommer-Open-Air Feeling am See. Die Saison endet dieses Jahr mit dem 9. September 2023.

Tickets sind ab sofort unter www.kino-mond-sterne.de und an ausgewählten Vorverkaufsstellen (siehe unten) verfügbar.

Das Programm kombiniert wie immer verschiedene Genres und konzentriert sich neben Blockbustern auch auf ausgewählte Filmjuwelen, die nicht ohne Weiteres im Kino zu sehen sind. Darüber hinaus darf Kino, Mond & Sterne auch wieder zahlreiche Gäste wie Filmemacher und Abenteurer auf der Seebühne begrüßen. Mit dem Eröffnungsfilm GUGLHUPFGESCHWADER startet Kino, Mond & Sterne traditionell bayrisch. Der Eberhofer-Krimi ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme in den letzten 12 Monaten.

Der Juni mit gleich drei Programm-Premieren:

Am 6. Juni steht der Film STRAIGHT OUTTA GIASING auf dem Programm. Offiziell kommt die bemerkenswerte sowie sehr unterhaltsame Dokumentation erst Anfang 2024 in die deutschen Kinos.

Zudem stehen am 20. Juni die Premieren-Touren von DIE RUMBA-THERAPIE und am 21. Juni von ABENTEUERLAND auf dem Spielplan.

An allen drei Abenden werden Mitglieder des Filmteams auf der Seebühne zu Gast sein.

Und vom 24. bis 30. Juni ist Kino, Mond & Sterne wieder Spielstätte des FILMFEST MÜNCHEN, zu dem Filmstars und Sternchen erwartet werden.

Neben Premieren und Previews greift der Spielplan natürlich auch liebgewonnene cineastische Traditionen auf, wie die European Outdoor Film Tour, die Surf Film Nacht, das Banff Mountain Film Festival u. v. m.

Spielplan, 1. Woche (2. – 9. Juni):

Fr. 02.06. Eröffnungsfilm. Guglhupfgeschwader

Sa. 03.06. Avatar: The Way of Water

So. 04.06. Einfach mal was Schönes

Mo. 05.06. European Outdoor Film Tour (OmU)

Di. 06.06. PREMIERE mit Filmteam. Straight Outta Giasing – Die Geschichte vom Giesinger Bräu

Mi. 07.06. Triangle of Sadness

Do. 08.06. The Whale

Fr. 09.06. John Wick: Kapitel 4

Allgemeines

Der Online-Kartenvorverkauf unter kino-mond-sterne.de und der Verkauf an den Kino Mond & Sterne-Vorverkaufsstellen läuft bereits:

– KRIST TICKET am Marienplatz 1. UG,

– Mobile Service Point Karlsplatz / Stachus im 2. UG

– Callshop Ostbahnhof, Orleansplatz 11